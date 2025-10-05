MinDefensa anuncia millonaria recompensa por alias Mamadeo, peligroso criminal que está sembrando el terror en Casanare

Las diferentes acciones criminales de los grupos armados en el departamento de Casanare llevaron a los gobiernos nacional y local a tomar decisiones fundamentales para fortalecer la seguridad y el bienestar en esta zona de la Orinoquía colombiana.

Las medidas se anunciaron luego de una reunión de seguridad que se adelantó en Yopal, la cual estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el gobernador del Casanare, César Ortiz Zorro.

⁠⁠El encuentro contó además con el comandante del Ejército, general Emilio Cardozo Santamaría, y la presencia de las principales autoridades regionales, quienes analizaron los problemas que afectan a esta región del país.

Uno de los anuncios fue la recompensa de hasta 120 millones de pesos para quien brinde información que permita ubicar a Keiber Oscaiber Torres Torres, conocido con el alias de Mamadeo, uno de los criminales más peligrosos, señalado de varias acciones delictivas.

El sujeto, quien tendría una banda delincuencial en la zona autodenominada Erpac, es señalado de homicidio, extorsión, microtráfico, entre otras actividades delincuenciales, a través de las cuales está sembrando el terror.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró una reunión de seguridad en el departamento de Casanare. | Foto: MinDefensa

El hombre, nacido en San Felipe, ciudad venezolana capital del Estado Yaracuy, viene adelantando una serie de actividades delictivas por las cuales es señalado y está en la mira de las autoridades.

Alias Mamadeo es el principal cabecilla del grupo de delincuencia común Yaracuy, dedicado principalmente a realizar homicidios selectivos, extorsión, amenazas y tráfico de estupefacientes en la ciudad de Yopal.

Torres Torresregistra dos anotaciones judiciales en su país por los delitos de fuga de detenidos y robo de vehículos. En 2018, en Venezuela inició su actuar criminal y en 2024 habría llegado al Casanare, donde organizó una estructura ilegal.

Keiber Oscaiber Torres Torres, alias Mamadeo, se convirtió en el principal objetivo de las autoridades en el departamento del Casanare. | Foto: Suministradas por MinDefensa

También se ofrecieron hasta 10 millones de pesos por cada integrante del grupo delincuencial, y se dio la orden de intervenir las cárceles donde delinquen los sujetos conocidos como Gonzalito y Andresito.

Entre las medidas se anunció el fortalecimiento de la oficina de Migración Colombia, con el objetivo de vigilar y controlar la entrada y salida de personas; así como la ubicación de una base militar en Trinidad.

“La intención de este proyecto es ejercer un control territorial más efectivo y evitar que se lleven a cabo hechos que alteren la tranquilidad de la población y así garantizar la seguridad de los proyectos agroindustriales.

Esta unidad militar estará ubicada en una zona estratégica que le permitirá un fácil despliegue operacional para combatir de manera contundente a los diferentes grupos armados que intenten delinquir en la zona.

Asimismo, se fortalecerá el pie de fuerza de la Brigada 16 del Ejército Nacional, el Gaula Militar Casanare y de la Policía Nacional, con el objetivo de ampliar la presencia institucional en el territorio.

El ministro Sánchez indicó que este aumento en el número de hombres de la fuerza pública se realizará de manera gradual y paulatina, acorde con el plan de estudios de las diferentes escuelas de formación.