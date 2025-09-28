MinDefensa ofrece millonaria recompensa para identificar a implicados en retén ilegal en vía Panamericana

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, emitió un pronunciamiento frente al retén ilegal que se presentó en la mañana de este domingo, 28 de septiembre, en la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.

Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, Cauca, he ordenado a @FuerzasMilCol @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia adelantar de inmediato un completo… pic.twitter.com/Okm6wbZSyM — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 28, 2025

En su cuenta de X, el ministro hizo un llamado a la comunidad para que colabore con la investigación que adelantan las autoridades en contra de los implicados en el retén y el secuestro de una persona.

“Se ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los delincuentes” (sic), se destaca en el mensaje publicado por el general Sánchez.

Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, minDefensa, desmiente cifra de comandante de FF. MM. y de la Procuraduría sobre disminución de integrantes de la Fuerza Pública. | Foto: GUILLERMO TORRES / Juan Carlos Sierra - SEMANA

El ministro de Defensa anunció que ya se adelanta un operativo para capturar a las personas que realizaron este falso retén. Para esto, se apoyan en los videos publicados en las redes sociales.

“Nuestras capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura terrorista responsable de este combate hecho, así como para liberar a la víctima” (sic), agregó el ministro en su publicación.

En los videos publicados en redes sociales se ve a varios hombres, con armas largas, intimidando a los conductores de los vehículos de carga que transitaban por el lugar, generando pánico entre la población.

El retén se presentó exactamente en el sector conocido como La Fonda, del municipio de Patía, en Cauca, donde los delincuentes, todavía sin identificar, obligaron a los conductores a detenerse. Según la denuncia de la comunidad, habrían robado un vehículo de carga y secuestrado a su conductor.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En los videos que circulan por redes sociales se observa a un sujeto vestido con camiseta blanca, pantalón oscuro y gorra blanca, amenazando a los transeúntes con un arma de fuego. En ese momento, se ve cómo es desviado un vehículo de carga larga por los subversivos.

Posteriormente, aparecen otros dos sujetos con armas largas en acción, quienes dan paso a los vehículos particulares que se movilizan por el corredor vial.

“Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, he ordenado a las Fuerzas Militares, Ejército Nacional y Policía Nacional adelantar de inmediato un completo despliegue operacional en esta zona para garantizar la seguridad”, agregó el ministro de Defensa frente a estos hechos.