MinDefensa ofrece millonaria recompensa para identificar a implicados en retén ilegal en vía Panamericana

La alteración de orden público se presentó en la mañana de este domingo.

Redacción Semana
28 de septiembre de 2025, 9:54 p. m.
Los sujetos están intimidando a los conductores que pasan por el sector.
Los sujetos están intimidando a los conductores que pasan por el sector. | Foto: Pantallazos de redes sociales

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, emitió un pronunciamiento frente al retén ilegal que se presentó en la mañana de este domingo, 28 de septiembre, en la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.

En su cuenta de X, el ministro hizo un llamado a la comunidad para que colabore con la investigación que adelantan las autoridades en contra de los implicados en el retén y el secuestro de una persona.

“Se ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los delincuentes” (sic), se destaca en el mensaje publicado por el general Sánchez.

Pedro Arnulfo Sánchez Suárez Mindefensa desmiente cifra de comandante de FF.MM y de la Procuraduría sobre disminución de integrantes de la fuerza pública
Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, minDefensa, desmiente cifra de comandante de FF. MM. y de la Procuraduría sobre disminución de integrantes de la Fuerza Pública. | Foto: GUILLERMO TORRES / Juan Carlos Sierra - SEMANA

El ministro de Defensa anunció que ya se adelanta un operativo para capturar a las personas que realizaron este falso retén. Para esto, se apoyan en los videos publicados en las redes sociales.

“Nuestras capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura terrorista responsable de este combate hecho, así como para liberar a la víctima” (sic), agregó el ministro en su publicación.

Contexto: “Quien cometa delitos será capturado”: ministro de Defensa responde a la polémica orden de la Fiscalía sobre los gestores de paz

En los videos publicados en redes sociales se ve a varios hombres, con armas largas, intimidando a los conductores de los vehículos de carga que transitaban por el lugar, generando pánico entre la población.

El retén se presentó exactamente en el sector conocido como La Fonda, del municipio de Patía, en Cauca, donde los delincuentes, todavía sin identificar, obligaron a los conductores a detenerse. Según la denuncia de la comunidad, habrían robado un vehículo de carga y secuestrado a su conductor.

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En los videos que circulan por redes sociales se observa a un sujeto vestido con camiseta blanca, pantalón oscuro y gorra blanca, amenazando a los transeúntes con un arma de fuego. En ese momento, se ve cómo es desviado un vehículo de carga larga por los subversivos.

Posteriormente, aparecen otros dos sujetos con armas largas en acción, quienes dan paso a los vehículos particulares que se movilizan por el corredor vial.

Contexto: Bloqueos en la vía Panamericana asfixian al suroccidente colombiano: comerciantes reportan millonarias pérdidas

“Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, he ordenado a las Fuerzas Militares, Ejército Nacional y Policía Nacional adelantar de inmediato un completo despliegue operacional en esta zona para garantizar la seguridad”, agregó el ministro de Defensa frente a estos hechos.

“No podemos permitir que estos carteles narcoterroristas, con su cobardía, realicen esta clase de acciones criminales”, concluyó el general en retiro.

