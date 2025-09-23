“Quien cometa delitos será capturado”: ministro de Defensa responde a la polémica orden de la Fiscalía sobre los gestores de paz

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que la orden que tiene la fuerza pública es capturar a los delincuentes que cometan delitos en flagrancia, independientemente de si están en procesos de paz.

“En el caso de la Fuerza Pública, la orden es clara. Si alguien se encuentra en flagrancia, se captura y se procede acorde al delito que esté cometiendo”, dijo el ministro Sánchez.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordó que la misión de la Fuerza Pública es capturar a quienes cometan delitos, tras la polémica directiva de la Fiscalía que beneficia jurídicamente a gestores de paz. — Revista Semana (@RevistaSemana) September 23, 2025

“Ya los entes judiciales determinarán lo que corresponda, pero en el caso de la Fuerza Pública, la orden es clara. No hay ningún cese de operaciones militares, no hay ningún cese al fuego. Y si ven un delincuente cometiendo un delito, lo deben capturar y proceder acorde a las condiciones”, complementó.