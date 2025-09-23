Suscribirse

Judicial

“Quien cometa delitos será capturado”: ministro de Defensa responde a la polémica orden de la Fiscalía sobre los gestores de paz

El general (r) Pedro Sánchez, indicó que será de resorte de las autoridades judiciales si se conceden libertades.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 10:14 p. m.
En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las asonadas que se han presentado en varias regiones del país. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que la orden que tiene la fuerza pública es capturar a los delincuentes que cometan delitos en flagrancia, independientemente de si están en procesos de paz.

“En el caso de la Fuerza Pública, la orden es clara. Si alguien se encuentra en flagrancia, se captura y se procede acorde al delito que esté cometiendo”, dijo el ministro Sánchez.

“Ya los entes judiciales determinarán lo que corresponda, pero en el caso de la Fuerza Pública, la orden es clara. No hay ningún cese de operaciones militares, no hay ningún cese al fuego. Y si ven un delincuente cometiendo un delito, lo deben capturar y proceder acorde a las condiciones”, complementó.

En desarrollo...

