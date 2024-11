Día Internacional del Animal de Laboratorio: ¿en Colombia se permite esta práctica?

Juan Carlos Losada (J. C. L.): Actualmente existen dos normas que se refieren al asunto, la Ley 84 del 1989 y la Ley 2047 de 2020, esta última de mi autoría. La primera fija las condiciones básicas de bienestar animal en materia de experimentación, la segunda prohíbe la experimentación en animales con fines cosméticos. No obstante, actualmente la Ley 84 de 1989 no tiene aplicación efectiva, en tanto el legislador de la época no determinó autoridades competentes para la vigilancia del cumplimiento de las normas referentes a esta materia.