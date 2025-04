Diana, exparamilitar, señaló directamente a alias Víctor de querer extorsionar a los abogados del expresidente Uribe

Alias Diana asegura que teniendo en cuenta la forma de ser de Carlos Enrique Vélez, no se puede descartar que hubiera intentado ejercer algún tipo de extorsión ante los dos abogados.

“Yo entendía que tal vez le habían ofrecido una plata o él estaba pidiendo alguna plata y no le estaban cumpliendo y por eso tuvo ese estallido de ira (...) él venía tratando de comunicarse con ellos”, precisó alias Diana.

La exjefa política del Frente Pipintá aseguró que en ese momento no sabía a qué jugaba alias Víctor, puesto que ya había sentado una posición para declarar en contra del senador Iván Cepeda.

“Alberto no estuvo en ese curso de comandantes, que fue antes de las elecciones del presidente Uribe, para que diga eso, que es que a nosotros nos dieron la orden de que teníamos que obligar a la gente a votar por Uribe; eso no es cierto, eso no es cierto”, manifestó alias Diana.