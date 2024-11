El anestesiólogo y jefe de la UCI del Centro Médico del Olaya murió en el Hospital Militar de Bogotá el 11 de abril. Su desceso por covid-19 fue el segundo del personal de la salud en el país, después del médico Carlos Nieto, de 33 años. "Quédate en casa. Cuida de los tuyos y los nuestros" , decía el cartel que sostenía William días antes de contagiarse. Su velorio estuvo encabezado por una calle de honor de los profesionales de la salud y un posterior entierro con solo dos familiares presentes. Este caso fue el primero en ser documentado fotográficamente en Colombia cuando el virus aún no se extendía por todo el territorio.

Colombia enfrentará las semanas más críticas de la pandemia de coronavirus durante el mes de agosto y, a la fecha, el número de fallecidos ha superado la escalofriante cifra de 10.000. Para quienes no han sido tocados directamente por la enfermedad, el reporte diario del Ministerio de Salud es un dato alarmante, pero no tan doloroso como lo que significa para quienes conocieron a ese ser humano que se contagió y que murió por cuenta del virus.

Carlos Javier Rodríguez

Desde Leticia, Carlos Javier Rodríguez tuvo que recorrer más de mil kilómetros en una avioneta ambulancia para recibir atención médica por una afección en el hígado. Llegó a la Clínica Centenario, en el centro de Bogotá, y, aunque no falleció por coronavirus, la pandemia no permitió que su familia pudiera enterrarlo en su tierra natal. Dos mujeres, únicas allegadas que lo acompañaron en su travesía desde el Amazonas, quedaron atrapadas en la capital con las cenizas. Grabar los ritos fúnebres se convirtió en la única alternativa para que los ausentes lo vieran por última vez, ya que la señal de internet es tan débil en Leticia que no pudieron seguir la ceremonia en vivo.