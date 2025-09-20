Suscribirse

Directora del ICBF rechazó izaje de bandera de las disidencias de las Farc junto a un centro de desarrollo infantil en Anorí, Antioquia

Los responsables de este hecho fueron los miembros del Frente 36 de las disidencias.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 6:38 p. m.
ICBF rechazó acción de FARC en Anorí, Antioquia.
Astrid Cáceres, directora del Bienestar Familiar | Foto: Semana

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó con firmeza la instalación de un cilindro, presuntamente lleno de explosivos, a unos 20 metros de un jardín infantil en el barrio El Arenal de Anorí, Antioquia.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, denunció que junto al artefacto se encontró una bandera del Frente 36 de las disidencias de las Farc, lo cual, según la directiva, configura una acción que pone en riesgo directo a más de cincuenta menores que asisten al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de esa localidad.

“Denunciamos al Frente 36 de las disidencias de las Farc que, violando el derecho internacional humanitario, pone una bandera y una caneca con presuntos explosivos a 20 metros de un Centro de Primera Infancia, en Anorí, Antioquia. Hasta la guerra tiene límites, y los pasaron", señaló.

La funcionaria, además, señaló que lo ocurrido viola tanto normas del Derecho Internacional Humanitario como los límites que deben existir incluso en situaciones de conflicto armado, y pidió a todos los grupos al margen de la ley respetar los espacios donde se encuentran niños y niñas, y abstenerse de involucrarlos en actos de intimidación.

“Han puesto en alto riesgo a todos los niños de Anorí. Tenemos más de 200 niños y niñas con los que hemos tenido que flexibilizar la atención en el municipio por el temor de sus familias de llevarlo a los Centros de Desarrollo Infantil. Le hacemos un llamado a todos los actores armados de respetar los sitios donde están los niños y niñas y no involucrarlos en la guerra”, señaló Cáceres.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también condenó lo sucedido por redes sociales, catalogándolo como una “clara violación al Derecho Internacional Humanitario”.

“En zona urbana de Anorí, disidencias Farc dejaron una caneca y una bandera en frente de un Centro de Desarrollo Infantil. Una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Aun así, el gobierno de Gustavo Petro sigue sentado negociando con (alias) Calarcá y sus aliados”, publicó en su cuenta de X el gobernador.

Tras el hallazgo, unidades del Ejército Nacional y de la Policía se desplazaron hasta la zona. Equipos especializados en desactivación de explosivos se encargaron de neutralizar el artefacto para garantizar la seguridad de la comunidad.

ICBFAstrid Cáceres Andrés Julián RendónDisidencias de las Farc

