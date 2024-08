El Chocó no aguanta más, el ELN tiene secuestrado el departamento: estas son las personas detrás del paro armado y la verdadera razón del inhumano confinamiento

¿Quiénes están detrás?

Las afectaciones

Dos bebés y una mujer embarazada perdieron la vida porque no pudieron ser atendidos en centros médicos. Y los estudiantes de 38 colegios no podrán presentar las pruebas Icfes este domingo.

La mandataria departamental, Nubia Carolina Córdoba, reconoce que no tiene las herramientas para salvar a la población, que hoy vive momentos de angustia: “Uno no sabe qué hacer, si me monto yo misma en una panga y bajo por la gente, si me monto con la panga y bajo la comida, porque nadie acepta bajarla”.