El contralor general, caleño de nacimiento, se pondrá al frente de la escandalosa corrupción en Emcali

El escándalo es inmenso y los reflectores también apuntan a Pedro Antonio Ordóñez, contralor de Cali, quien en su momento agradeció su nombramiento al destituido exgobernador Juan Carlos Abadía; lo señalan de no cumplir con su labor de perseguir la corrupción.

Las advertencias y denuncias sobre las irregularidades y corrupción rampante en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) no eran nuevas, pero nadie hacía nada: el alcalde Jorge Iván Ospina nunca dijo nada; el gerente Juan Diego Flórez se hacía el loco frente a los señalamientos, pero más grave aún es la ausencia total de medidas del contralor general de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, a quien señalan como cómplice por la ausencia de control sobre la empresa pública de la capital del Valle.

Con base a las facultades Constitucionales y Legales, así como las conferidas por el acto legislativo y decreto modificatorio; ordene el control preferente sobre la gestión de EMCALI EICE ESP, a través de la intervención funcional excepcional por parte de la @CGR_Colombia — Carlos Hernan Rodríguez Becerra (@CarlosHernanR1) September 22, 2022

Los cuestionamientos sobre Ordóñez colmaron la paciencia del recién posesionado contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien es caleño de nacimiento. Según conoció SEMANA, anunciará que la investigación ya no se continuará desde Cali, donde todo huele mal; esta se asumirá directamente por un equipo de alto nivel de la entidad, desde Bogotá.

El asunto resulta escandaloso, pues nadie se explica cómo a la entidad le cobraron un televisor de 55′' Smart LED por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en seis millones de pesos; o una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 aparece en 17.968.474 pesos; las estaciones de trabajo tipo administrador por 49.327.594 pesos; teléfono IP para estaciones de trabajo en 1.368.519 pesos.

La indignación es total y todos los reflectores ahora apuntan al contralor general de Cali, Carlos Hernán Rodríguez, quien no ha hecho nada por atajar las irregularidades en Emcali. Solo hasta hoy, cuando el escándalo era un hecho nacional, y resulta irónico, pues en agosto de este año la Contraloría General de la República le había retornado la facultad de control fiscal a la regional sobre las empresas municipales, pero no pasó nada.

#BoletínDePrensa🗞 Por instrucciones del Contralor General de Santiago de Cali, se iniciará actuación de fiscalización inmediata frente a EMCALI. #controlsomostodos pic.twitter.com/gfkE6cAOMw — Contraloría General de Santiago de Cali (@ContraloriaCali) September 22, 2022

Ayer, cuando ya tenían el agua al cuello, por medio de un comunicado anunciaron que se “ordenó de manera urgente a la Dirección Técnica ante EMCALI adelantar actuaciones de fiscalización a dicha entidad por las diferentes denuncias en los medios”.

“Merecerá especial examen del Contrato N°. 500-CS-2039- 2022, suscrito entre EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y Unión Temporal AMI 2022. Actuación que se centrará en los temas de Medición Inteligente y Sobrecostos en compra de elementos de oficina”, agrega el comunicado firmado por Ordóñez.

En Cali no aguantan más corrupción. El senador Alexander López ha sido uno de los voceros más contundentes en las denuncias, y no tuvo tapujos para decir que el contralor regional Ordóñez no garantiza ningún tipo de control fiscal, por el contrario. Recordó que al momento de asumir su cargo ante el Concejo de la ciudad, agradeció al destituido exgobernador Juan Carlos Abadía su elección.

El cuestionado contrato que Empresas Municipales de Cali (Emcali) adjudicó a la unión temporal AMI 2022 para poner en marcha unos medidores de energía inteligentes, no solo contempla la compra de televisores por casi 43 millones de pesos y sillas por más de 17 millones de pesos, sino que además establece un adelanto de 15.119.099.000 pesos.

SEMANA tuvo acceso al contrato y conoció que el compromiso fue firmado el 21 de julio de este año con total conocimiento del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, y del representante legal de la unión temporal AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, por un valor total de 215.879.358.926 pesos.

El contrato empezó desde el momento en que las partes estamparon sus firmas y va hasta el 31 de diciembre de 2028. En el documento se establece que Emcali deberá desembolsar año a año unos montos fijos, hasta cancelar el valor total del contrato.

El primer pago quedó establecido para este año por un monto de 23.695.031.047 pesos, de los cuales 15.119.099.000 pesos se pagarían de manera anticipada y “reembolsable”, mientras que el resto (8.575.932.047 pesos) se cancelarían por concepto de “pago de vigencia”. “Los pagos se realizarán dentro de los veinte a treinta días calendario contados a partir de la aceptación de la factura”, asegura el contrato.

Tal parece que el jugoso adelanto que Emcali debe hacer a la unión temporal AMI 2022 todavía no se ha desembolsado, pese a que el contrato se firmó en julio y sigue vigente.

“Lo que tenemos entendido es que este anticipo de 15 mil millones de pesos todavía no se ha desembolsado, pero nos parece muy grave que sin haberse dado este anticipo ya se estén viendo, en el mismo contrato, sobrecostos en elementos muy sencillos como el material para organizar un puesto de control”, dijo a SEMANA Jhoni Trejos, dirigente del Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali).

Además de compras por valores inflados de un televisor de 55 pulgadas Smart LED que fue cobrado por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos; una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 aparece en 17.968.474 pesos; una estación de trabajo tipo administrador, 49.327.594 pesos; un teléfono IP para estaciones de trabajo en 1.368.519 pesos.

“El proceso contractual se ajusta de tal manera que tratan de dejar a un único proponente, lo que pasó con la unión temporal AMI, una empresa que acumula contratos en Emcali cercanos a los 200 mil millones de pesos, y además es una compañía que en las denuncias a nivel nacional está relacionada como una de las articuladoras del cartel de las energías renovables”, denunció.

Al hacerle seguimiento, lograron identificar todo tipo de situaciones irregulares. “Organizan el proceso contractual que la participación sea un único proponente, además de los sobrecostos. Y este es un proceso muy importante para Emcali, que va hasta 2028 y que tiene que ver con todo un tema que tiene el Gobierno nacional dispuesto; se trata de la medición inteligente”, afirmó el dirigente sindical.