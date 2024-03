El decreto de la discordia que motivó a los defensores de familia a protestar contra el Ministerio de Justicia y el ICBF

Jael Díaz, defensora de Familia y una de las manifestantes del pasado viernes, en diálogo con SEMANA aseguró que el motivo de la manifestación se centró en la “situación y las condiciones precarias en las que trabajan las defensorías de familia. Una excesiva sobrecarga laboral, una ampliación de planta que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo con los estudios técnicos realizados y no se han hecho, y las diferentes fallas que hay a nivel técnico, tecnológico, operativo, de personal, que pues no permiten realmente atender con garantía los procesos de restablecimiento de los niños”.