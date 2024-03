El dramático caso de Alexánder, un ingeniero de sistemas que entró a la clínica por una gastritis y terminó en estado vegetativo

“Él me llama al celular como a las 4:00 a. m. y me dice que no lo han atendido; me pareció muy raro porque en la madrugada (ya 21 de enero) no estaba saturada la zona de urgencias. Me acerqué a la recepción para saber por qué no lo habían atendido; después de eso no volví a tener comunicación con él”, dijo Óscar.