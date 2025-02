El duro reclamo de congresista Juana Carolina Londoño a viceministra de Defensa: “Esto es un tema serio”

“Con todo el respeto tengo para decirle que no me satisfacen las respuestas de la señora viceministra. Le dimos una nueva oportunidad de hablar y esas respuestas no van a satisfacer las inquietudes de la comisión. Mire, qué pena. Este es un tema muy serio. Los colombianos están muertos de miedo, señora viceministra, y lo que usted nos está diciendo no nos va a solucionar los problemas”, expresó la congresista en el recinto.