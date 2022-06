El fantasma que ya no asusta a Guillermo Reyes, coordinador del empalme en temas de justicia

Al coordinador del empalme del sector justicia, designado por el presidente electo Gustavo Petro, Guillermo Reyes, quien también fue viceministro, le quieren revivir fantasmas del pasado ya superados. Esto, seguramente, porque el estar en el equipo de transición entre los dos gobiernos, lo pone a sonar fuertemente en ese sector estratégico para el mandato de Petro.

A Reyes le quieren revivir señalamientos sobre un supuesto plagio de un libro académico con el que acompañó su tesis. Sin embargo, lo que al parecer no averiguaron sus contradictores al tratar de revivir este incidente, es que es un asunto superado incluso ante los tribunales.

En 2019, la Fiscalía General de la Nación investigó a fondo estos hechos, y la conclusión es que no era responsable, no encontró ningún mérito para acusarlo, por lo que fue absuelto de este señalamiento. Hoy, tres años después, que vuelven a poner el tema sobre la mesa, la historia resulta incompleta, pues no cuentan que este caso fue cosa juzgada en favor de Reyes.