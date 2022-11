El funcionario de Migración que atacó con patada a pasajero ofreció excusas: “me están amenazando y a mi familia”

Luego del indignante video que circuló en redes sociales en el que se evidencia a un funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado en Bogotá golpeando a un pasajero, los ojos de la prensa nacional están sobre el organismo.

La entidad, que es la responsable de monitorear y llevar a cabo el control migratorio en el país, señaló que están indagando que sucedió. Igualmente, el trabajador aseguró que el joven lo “empezó a ofender” al ver que estaban fallando la máquinas biométricas.

Jaime Alonso Sánchez, quien es el funcionario de Migración Colombia, también rompió el silencio en el programa matutino de Blu Radio, Mañanas Blu, y aseguró que su familia está recibiendo amenazas: “Me están amenazando y amenazando a mi familia”.

Asimismo, el hombre expresó: “Quiero pedir excusas. No era la actitud, no era la forma en la que debía reaccionar. No sé qué me pasó, soy un ser humano. Tuve un momento de sentirme tan agredido y reaccioné así”.

Sánchez asevera que ellos también han sido víctimas de malos tratos por parte de algunos viajeros. “A nosotros nos han pegado, nos han escupido, nos han insultado y hay compañeros que han tratado hasta de ahorcarlos”, agregó.

Ante este lamentable hecho, la Procuraduría General de la Nación anunció que inició una investigación disciplinaria en contra del funcionario de Migración Colombia. Además, indicó que el proceso será asumido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública.

“Al asumir la investigación disciplinaria, el órgano de control evaluará las medidas que, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, podrían adoptarse en contra del funcionario, entre las que se encuentra la suspensión del cargo mientras avanza el proceso”, precisó.

El viajero -que se identificó con el nombre de Juan Ramón Camarillo-, también se pronunció con respecto a lo sucedido en la terminal aérea y manifestó en Twitter que nunca se imaginó que sería famoso porque un “cavernícola de Migración Colombia” lo golpeara.

Igualmente, manifestó que fue víctima de algunos comentarios racistas por parte del trabajador y pidió que la justicia tome las medidas correspondientes, puesto que no le parece justo que reciban de esa manera a los viajeros.

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me volví famoso por un cavernícola de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, escribió Camarillo.

Luego, añadió: “Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes, y taxistas, que le notan acento costeño a uno, y le quieren cobrar de más”.

Vale decir que el video fue publicado por una pasajera en las redes sociales, mencionando a la entidad, al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para hacer pública la denuncia contra el funcionario.

En el clip se puede apreciar cómo un grupo de viajeros se sorprende con la actitud del trabajador e, incluso, algunos de sus colegas se acercan para tratar de calmar la situación, tranquilizando a la persona que estaba grabando y al empleado de Migración Colombia.

“A mí no me grabe”, dice el funcionario mientras una de sus colegas intenta solucionar el inconveniente. En otro momento del video se puede ver cómo otros empleados de Migración Colombia separan a los dos hombres y deciden llevarse al pasajero que había sido golpeado previamente.

En entrevista con Red Más Noticias, Sandra Barba, la mujer que divulgó el video, manifestó que sintió “indignación, dolor y tristeza” por lo sucedido y relató lo que ocurrió antes de que empezara a grabar. Contó que el funcionario había golpeado previamente con un puño al ciudadano.