Mujer que captó la agresión en El Dorado contó lo que pasó minutos antes de que empezara a grabar

Un profundo rechazo causó en las redes sociales la agresión que sufrió un viajero que llegó a Bogotá en horas de la mañana de este jueves, 24 de noviembre, por parte de un funcionario de Migración Colombia, entidad responsable de monitorear y llevar a cabo el control migratorio en nuestro país.

El video del incidente fue publicado en Twitter por una pasajera identificada como Sandra Barba, quien en su perfil de la red social mencionó a la entidad, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para hacer pública la denuncia contra el funcionario.

En el clip se puede apreciar cómo un grupo de viajeros se sorprende con la actitud del trabajador e, incluso, algunos de sus colegas se acercan para tratar de calmar la situación tranquilizando a la persona que estaba grabando y al empleado de Migración Colombia.

@MigracionCol @MinInterior @PoliciaBogota denuncio públicamente a este funcionario de Migración Colombia golpeando a un ciudadano y atentando contra mi en el @BOG_ELDORADO. Nov 24/22, 09:30am. Necesito el nombre del funcionario para poner la denuncia @AerocivilCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/HnLMVzkpui — Sandra Barba (@ViviBarba) November 24, 2022

“A mí no me grabe”, dice el funcionario mientras una de sus colegas intenta solucionar el inconveniente. En otro momento del video se puede ver cómo otros empleados de Migración Colombia separan a los dos hombres y deciden llevarse al pasajero que había sido golpeado previamente.

En entrevista con Red Más Noticias, Sandra Barba manifestó que sintió “indignación”, “dolor” y “tristeza” por lo sucedido y relató lo que ocurrió antes de que empezara a grabar. Contó que el funcionario había golpeado previamente con un puño al ciudadano.

La mujer afirmó al inicio de su relato que, como el sistema biométrico para realizar el trámite de ingreso al país no se encontraba en funcionamiento, se dirigió al funcionario de Migración agresor para que la ayudara, pero él la ignoró.

“En ese momento hay otro ciudadano con el mismo problema. Le hace la consulta al funcionario y hay un cruce de palabras y este empieza a atacar verbalmente al ciudadano”, dijo.

“En ese momento, le digo al ciudadano que venga conmigo para que nos atienda un agente (...) Estamos en la fila para que nos atienda el agente y el funcionario llega y le pega un puño al ciudadano. En ese momento yo saco el teléfono y el funcionario lo empieza a agredir verbalmente y le dice ‘porquería’ y le mete una patada en la espalda. Ese es el video que ustedes lograron ver”, agregó.

La mujer confirmó que el empleado de Migración intentó agredirla y arrebatarle el teléfono, como se aprecia en el video y, posteriormente, apareció una mujer trabajadora de esa entidad, quien le pidió que se calme, actitud que le causó profunda molestia.

“La funcionaria de Migración empieza a decirme que me calme y es que me parece inconcebible que los funcionarios no calmen a su compañero y me calmen a mí, cuando soy una ciudadana que está viviendo un momento absolutamente violento”, sostuvo Sandra Barba, quien dijo que no conocía al ciudadano agredido.

Sobre las razones del altercado, Barba señaló: “Fui testigo de toda la conversación que tuvo el ciudadano con el funcionario, simplemente el funcionario empezó a tratarlo mal. No sé, se levantó con el pie izquierdo y cree que eso le da derecho a empezar a ofender y a tratar mal a las personas”.

Ante este desafortunado evento, Migración Colombia emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter en el que “rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia” y agrega que en este momento “se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria”.

Procuraduría investigará a funcionario de Migración Colombia que pateó a viajero

Este jueves, la Procuraduría General de la Nación anunció que ejerció el poder disciplinario preferente para investigar al funcionario de Migración Colombia que agredió a un viajero en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

De acuerdo con el Ministerio Publico, el proceso será asumido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, tras observar las distintas imágenes en las cuales el servidor es grabado en el momento en que le propina una patada a un usuario, en una de las filas de la terminal aérea.

“Al asumir la investigación disciplinaria, el órgano de control evaluará las medidas que, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, podrían adoptarse en contra del funcionario, entre las que se encuentra la suspensión del cargo mientras avanza el proceso”, agregó.