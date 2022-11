Apareció el hombre que fue víctima de agresión por un funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado

Un hecho insólito se presentó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando un funcionario de Migración Colombia, entidad responsable de monitorear y llevar a cabo el control migratorio en el país, tuvo un altercado con un viajero que llegaba a la ciudad; en las imágenes se puede ver cómo el hombre le propinó un golpe con su pierna a un pasajero y después buscó golpear a la persona que grababa.

El video fue publicado por una pasajera en las redes sociales mencionando a la entidad, al Ministerio del Interior y la Policía Nacional para hacer pública la denuncia contra el funcionario.

Y aunque durante el día se desconocía el paradero y la versión de la persona que fue víctima de la agresión en el aeropuerto internacional El Dorado, en las últimas horas este hombre apareció y dio su versión de lo sucedido. Se trata de Juan Ramón Camarillo, quien utilizo su cuenta en la red social Twitter para decir que nunca se imaginó que sería famoso porque un “cavernícola de Migración Colombia” lo agrediera en el terminal aéreo.

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, escribió Juan Ramón Camarillo en su cuenta personal de Twitter.

Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor. — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022

Pero no quedaron ahí las opiniones del agredido, ya que pidió que la justicia tome parte en el asunto, ya que no le parece justo volver al país para pasar tiempo con sus familiares y tener que vivir situaciones tan desagradables como la que vivió este jueves en el aeropuerto de Bogotá.

“Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más”, agregó el afectado.

Finalmente, Juan Ramón aclaró que fue tratado muy bien por los demás funcionarios de Migración Colombia que lo atendieron como correspondía y lo orientaron para que pusiera la correspondiente queja por el funcionario que lo había agredido. Además, agradeció a sus amigos y compañeros que estuvieron pendientes de él, en este incómodo día que tuvo que vivir.

El momento de la agresión

En el video se puede apreciar cómo un grupo de viajeros se sorprende con la actitud del funcionario e incluso, algunos de sus colegas se acercan para tratar de calmar la situación tranquilizando a la persona que estaba grabando y al empleado de Migración Colombia.

“A mí no me grabe”, dice el funcionario mientras una de sus colegas intenta solucionar el inconveniente. En otro momento del video se puede ver como otros empleados de Migración Colombia separan a los dos hombres y deciden llevarse al pasajero que había sido golpeado previamente.

@MigracionCol @MinInterior @PoliciaBogota denuncio públicamente a este funcionario de Migración Colombia golpeando a un ciudadano y atentando contra mi en el @BOG_ELDORADO. Nov 24/22, 09:30am. Necesito el nombre del funcionario para poner la denuncia @AerocivilCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/HnLMVzkpui — Sandra Barba (@ViviBarba) November 24, 2022

Ante este desafortunado evento, Migración Colombia emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter en el que “rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia” y agrega que en este momento “se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria.”

Hasta el momento, la autoridad migratoria no ha especificado cuál fue el motivo de la discusión ni los hechos que llevaron al funcionario a golpear al viajero, Sin embargo, algunos usuarios reaccionaron en la publicación, asegurando que también se debe esclarecer el motivo, aunque inaceptable, que llevó al funcionario a comportarse de esa manera.