El insulto de grueso calibre de Alfredo Ramos a Claudia López

Un enfrentamiento vivieron la excandidata vicepresidencial Claudia López y el senador Alfredo Ramos Maya. Este último pasó del debate acalorado, al insulto personal. El encontrón inició como una discusión legislativa. Debatían un impedimento presentado por Ramos Maya, en un proyecto de ley sobre Bacrim. López cuestionó, desde Twitter, el impedimento presentado por el parlamentario del Centro Democrático:

“Senador del CDemocratico Alfredo Ramos Maya se declara impedido para votar el proyecto de sometimiento de las Bacrim porque un familiar (su padre Alfredo Ramos Botero) está investigado. Es decir que acepta que su padre perteneció o pertenece a una Bacrim...Qué bonita familia...”.

En respuesta, Ramos Maya pidió la palabra en el recinto y dijo: “La senadora corrupta no puede hablar de lucha anticorrupción cuando tiene tanto que decirle al país, se roba el salario y se quiere beneficiar quitándose procesos de encima. Bandida”, le dijo Ramos al final de su participación.

Pero una vez estaba el micrófono apagado -y así lo registró una cámara de CM&- Ramos le lanzó a López una palabra de grueso calibre: “hijueputa”, le dijo. La congresista utilizó su derecho a replicar y no dejó pasar los señalamientos que anteriormente le había proferido su compañero en el Capitolio.

López compartió el momento en su cuenta de Twitter en la que aseguró: “En 2007 denuncié a Alfredo Ramos Botero por parapolítica. En 2013 lo capturaron y hay proyecto de fallo condenándolo. Su hijo me ha calumniado y demandado sistemáticamente por eso. Entiendo su dolor de hijo, pero con insultarme y a mi madre los hechos no cambian. ¿Qué más me hará?”.

En el vídeo, la exsenadora se defiende de las acusaciones de Ramos Maya. “Lo que sí no le puedo aceptar, senador, es su grosería, su falta de respeto y su falta de hombría. Esperó usted que se apagara el micrófono para decirme que soy una hija de p&%”, siguió López para defenderse y hacer lo mismo con el nombre de su madre. “Soy hija de una maestra que no está investigada por nada, que no tiene ninguna diferencia con la justicia, a diferencia de su padre”, agregó refiriéndose a Alfredo Ramos, de quien segundos antes había reconocido que había sido quien lo había hecho investigar.

En otra publicación, la exsenadora que abandera la Consulta Anticorrupción y que se despidió ayer de su lugar en el Congreso, describió el momento como un "madrazo". "Ayer varios medios publicaron diciendo que “yo había dicho” como si me lo hubiera inventado. Afortunadamente CM& captó el momento exacto. Tampoco fue “agarrón”, fue un madrazo del senador Ramos que puse en evidencia y al que contesté con toda serenidad y respeto, pero con firmeza", escribió en su perfil de la misma red social.

El insulto fue criticado en las redes sociales donde la senadora recibió el apoyo de sus seguidores. Horas después, Ramos Maya utilizó la misma plataforma para pedir disculpas. "Tuve un error humano: una reacción inapropiada de un servidor público que debe dar ejemplo. Ofrezco excusas", escribió.