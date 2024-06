El próximo 17 de junio Olmedo López tendrá sesión adicional en la Fiscalía para entregar nuevas pruebas en el caso UNGRD

La nueva cita de López con la Fiscalía se conoció en medio del interrogatorio que presentó la exdirectora para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortíz, en la Corte Suprema de Justicia. Dicha diligencia, que duró más de 4 horas, la exfuncionaria del gobierno Petro estuvo más de cuatro horas dando declaraciones pero, según su abogado, hizo uso de su derecho a guardar silencio de manera parcial para no autoincriminarse.

Pedro Ortiz, abogado de Ortiz, aseguró al finalizar la diligencia que “ella asumió el compromiso de guardar silencio para no autoincriminarse (...) se pueden hacer diligencias mixtas. Hay situaciones donde el derecho constitucional a guardar silencio se mantiene frente a determinadas preguntas, pero hay otras preguntas que son abiertas, amplias, que se pueden responder porque no afectan el derecho a la no autoincriminación”.