Las elecciones regionales del 2019 fueron las últimas que dirigió Juan Carlos Galindo al mando de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Alexander Vega, quien reemplazó en días pasados a Galindo en el cargo, ya ha empezado a hacer sus primeros anuncios sobre el enfoque y los avances que piensa llevar a cabo en la entidad durante su periodo.

Entre los anuncios que hizo en las últimas horas el nuevo registrador se destaca su intención de implementar en Colombia el sistema del voto mixto. Es decir, una suerte de combinación entre el voto convencional y el voto electrónico. Desde hace años en el país se viene hablando de la necesidad de dar un salto tecnológico en los distintos comicios electorales que no solo garantice la absoluta transparencia en los mismos sino que haga el proceso de votación más amigable para los ciudadanos.

El sistema de voto convencional, que con las falencias conocidas ha funcionado en el país desde siempre, ya está en mora de ser sustituido por uno más moderno y con más posibilidades. El tema de mezclar la tecnología con la democracia no es solamente un asunto de forma sino que busca que las posibilidades de que se presente un fraude sean mucho menores. No obstante, hay quienes sostienen que dejar el sistema soportado únicamente en lo digital también genera una serie de vulnerabilidades que hoy no se tienen. Por ejemplo, el riesgo de que uno o varios hackers puedan interferir en los comicios viciando así la legitimidad de cualquier resultado electoral.