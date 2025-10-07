Suscribirse

Justicia

En la lupa la ANT por irregularidades en contrato de $29.000 millones: Procuraduría hizo inspección

Se cuestionó el uso de una fiducia para la administración de los recursos y se señalaron posibles irregularidades en su manejo.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

8 de octubre de 2025, 2:12 a. m.
La Procuraduría General de la Nación realizó este martes la inspección disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación realizó este martes la inspección disciplinaria. | Foto: Esteban Vega La-Rotta/Suministrada/Montaje:Semana

La Procuraduría General de la Nación realizó este martes, 7 de octubre, una inspección disciplinaria en la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el marco de una indagación previa por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para la organización de eventos con la empresa Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe S.A.S., cuyo valor asciende a cerca de 29.000 millones de pesos.

La diligencia fue efectuada por funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, que solicitaron y revisaron documentación relacionada con las etapas de planeación, la suscripción y la ejecución del proceso contractual.

Contexto: Problemas de contratos en la ANT

El objetivo, según la Procuraduría, es confirmar o descartar las presuntas irregularidades e individualizar a los posibles responsables para definir si procede una investigación disciplinaria.

La apertura de la indagación se dio luego de denuncias públicas, entre ellas la de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que alertó sobre un posible contrato por casi 30.000 millones de pesos para la realización de eventos durante 2024 y 2025, y cuestionó la forma cómo se seleccionó al contratista (contratación directa) y la ausencia de facturas e informes de ejecución en el SECOP.

En su mensaje en la red social X, Valencia afirmó que “los recursos previstos para darle tierra a los colombianos más humildes terminaron en contratos exuberantes para eventos”.

Entre las observaciones que motivaron la actuación de la Procuraduría figura la presunta utilización de la figura de contratación directa—en vez de un proceso de licitación— y que, al parecer se habría otorgado el 100% del valor del contrato como anticipo sin que se hubiera cumplido el objeto contractual.

La entidad de control revisará, en particular, los soportes que avalen desembolsos, facturación y la ejecución efectivos de los servicios contratados.

Contexto: Miguel Uribe denuncia “saqueo millonario” a la ANT: contratos por prestación de servicios aumentaron 400%

La denuncia pública, divulgada por la senadora Paloma Valencia, indicó que el contrato —firmado en diciembre de 2024 con vigencia hasta junio de 2025— habría incluido cláusulas y adiciones que aumentaron su valor. También cuestionó el uso de una fiducia para la administración de los recursos, señalando posibles irregularidades en su manejo.

¿Qué revisa la Procuraduría?

La visita consistió en la solicitud y revisión de expedientes y documentos vinculados al proceso: análisis de planeación, justificantes para la contratación directa, actas, administrativas, comprobantes de pago, contratos o convenios con terceros y los informes de ejecución o facturas que acrediten la prestación del servicio

Contexto: Paloma Valencia advierte sobre “derroche de burocracia” en la Agencia Nacional de Tierras

Si la Procuraduría encuentra indicios de faltas disciplinarias en funcionarios o servidores públicos, podrá ordenar la apertura de investigaciones formales, imponer medidas preventivas o, eventualmente, sanciones disciplinarias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio del F.C. Barcelona sobre el nuevo Camp Nou: expectativa de los hinchas en España

2. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 8 de octubre y horóscopo para los 12 signos

3. Trump bromea con “fusionar” Canadá a EE. UU. tras reunión con el primer ministro Mark Carney

4. Guns N’ Roses en Bogotá: Los momentos más icónicos del show en la capital

5. Denuncian a Giorgia Meloni ante la CPI por complicidad en genocidio en Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProcuraduríaAgencia Nacional de TierrasContratosirregularidades

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.