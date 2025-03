En libertad los investigadores del Caso Nicolás Petro, capturados, supuestamente, por manipular procesos

“Al parecer, por orden de superiores de la Fiscalía, pretendían que información de Pacho (Malo) no fuera exteriorizada… Un agente encubierto había suministrado información de Pacho (Malo) el 20 de abril de 2021 en la diligencia, pero como lo filtraron, se aseguraron que tal acto cognoscitivo no se conociera en el escenario jurídico”, señaló la Fiscalía.

La defensa de los dos investigadores logró derrumbar la hipótesis de la Fiscalía, respecto del peligro para el proceso y los testigos. Durante las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, fueron presentados los mismos testigos que, según el ente acusador, corrían peligro y ellos advirtieron que no existía ese temor.

“Dio apoyo y es él quien da las órdenes al señor Juan Camilo López, no es que ellos, los investigadores, como se ha querido vender, son un todopoderoso en la Fiscalía, sino que fue a solicitud del fiscal, por orden del fiscal. Entonces, las inspecciones realizadas por Juan Camilo López no se hicieron por voluntad o por intromisión infundada por ellos”, dijo el abogado Juan Felipe Criollo, defensor de los investigadores.

El juez de control de garantías aseguró que no cree la versión de los investigadores y que la Fiscalía logró demostrar cómo los dos agentes tenían una clara intención de afectar la investigación que se adelantaba en contra de alias Pacho Malo, el otro investigador del CTI que se encuentra capturado por vínculos con contrabandistas.

“La Fiscalía se ha fundado, primero, en la presión a testigos, esa presión sobre Jason que aquí ya hemos descartado. Y con toda razón, el señor defensor; esta versión no se puede tener como conducta para la medida de aseguramiento… La argumentación de la Fiscalía había resultado fuerte para entorpecer la acción de la justicia”, señaló el juez.

Sin embargo, el juez advirtió que la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de la medida de aseguramiento, pues no se demostró que los dos investigadores representen un peligro para la sociedad y el proceso. En primer lugar, porque no son funcionarios de la Fiscalía, y segundo, porque los testigos en riesgo desvirtuaron el riesgo.