En video: así le había jurado Óscar Iván Zuluaga al Congreso que jamás recibió dinero de Odebrecht

“Sí, le dije padre, yo lo sabía” fue lo que dijo Óscar Zuluaga a un sacerdote amigo y luego lo repitió a Daniel García Arizabaleta, el problema es que su confesión que quedó en un escandaloso audio revelado por SEMENA. Sin embargo, en las memorias del Congreso hay un video con otra “confesión”, con detalles bastante particulares, en esa ocasión, con voz alta juró lo que hoy, se sabe, es una mentira, dijo que nunca había recibido plata de Odebrecht.

En la plenaria del 10 de septiembre de 2019, Zuluaga hizo una férrea defensa suya, de su hijo y de su campaña. Explicó en detalle las pruebas que recuperó su equipo de abogado en Colombia y Brasil. La conclusión la resumió en varias frases.

“Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos, siempre he actuado dándole la cara al país, presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley”, dijo Zuluaga en esa plenaria que, de acuerdo con los audios y el contexto revelado por SEMANA, fue después de la conversación con Arizabaleta.

El excandidato en su intervención, que duró menos de 10 minutos y a la que fue dispuesto a convencer a los congresistas, incluso de su propio partido de que nunca recibieron dinero de Odebrecht, advirtió cómo el material probatorio recaudado permitió descartar actos irregularidades de su campaña.

“Por eso yo vengo a decirles a ustedes, que pongamos la Constitución Nacional, donde en el artículo 29 en uno de sus apartes dice, que toda persona se presume inocente mientras no se haya demostrado que es culpable”, advirtió Zuluaga insistiendo en su inocencia, claramente ninguno de los congresistas conocían los audios que reveló SEMANA.

Como en los audios, Zuluaga reitera que hará todo por proteger a su hijo, la diferencia en esta intervención ante el Congreso y el país, es que aseguró buscaría limpiar la honra de su hijo y no “protegerlo” como de escuchó en su conversación con Arizabaleta.

“Todos los esfuerzos que sean necesarios haré, para limpiar la honra de mi hijo, tal como ya lo hicimos con la campaña y del supuesto Hacker, que hoy hace tránsito a cosa juzgada, siempre con prudencia y respeto a la justicia, pero con la firmeza de que la campaña, fue una campaña honorable, y que nunca hemos actuado fuera de la ley…”, resaltó, con vehemencia, Zualuaga mientras movía las manos como si estuviera en plena campaña.

Resaltó pruebas, declaraciones y documentos que llevó a la plenaria del Senado. Testimonios de Duda Mendonça, Eleuberto Martorelli y respuestas de autoridades brasileñas donde advierten que su nombre, ni su compaña, fueron objeto de indagación.

“Todos los ingresos están en las cuentas de la campaña, cinco investigaciones ha tenido mi campaña, una campaña presidencial con todo el rigor, y aquí estoy para responder cuantas veces sea necesario”, dijo Zuluaga.

Una y otra vez hablaba de su inocencia y de cómo fue objeto de investigaciones, de la forma en que llevó los elementos de prueba al Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía, evidencia que logró recuperar gracias al trabajo de sus abogado. Justamente en los audios se refirió a esa estrategia de defensa y la “colaboración” que aseguró Duda Mendoça para no afectar la campaña.

“Pero claramente va a salvar de responsabilidad, vamos a ver si lo confiesa esta tarde, a la campaña, a todos nosotros, la campaña no sabía de eso. Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración digamos bajo una notaría, extrajudicial como se llama acá”, fue lo que dijo Zuluaga en su conversación con Arizabaleta.

La intervención de Zuluaga, que fue interrumpida varías veces por pasarse del tiempo, culminó una frase que ahora y a la luz de las pruebas se volverá memorable, particularmente cuando el excandidato y su hijo están a las puertas de una imputación de cargos por más de cuatro delitos.

“Nada vale más en la vida de un hombre que ha hecho política y ha llevado una vida pública, que su honra y su buen nombre, no solo mío, sino el de su familia”, termino Zuluaga, luego agradeció al Congreso y se despidió.