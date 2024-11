Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, anunció inversiones para agua potable en Montería

Este proyecto beneficiaría a unas 5 mil personas que habitan en la región y posteriormente se intentará llevar el agua a otras zonas del departamento. “No es justo que la capital del departamento, Montería, tenga zonas rurales donde los habitantes no tienen acceso al agua potable, a pesar de tener el río y la infraestructura cerca. Hoy estamos cumpliendo la promesa de llevarles agua a Leticia y Martinica” , dijo Zuleta.

Así mismo hizo un llamado a las autoridades locales para que trabajen conjuntamente con las entidades responsables y la mano de obra quede en manos de los habitantes de la región. “Denle empleo a la gente de aquí, de Leticia y Martinica. No traigan trabajadores de afuera, porque las oportunidades laborales también son una forma de dignificar a nuestra gente”.

Zuleta dijo que no es posible que en pleno siglo XXI haya zonas que no cuenten con agua potable y que por eso estas obras serán importantes para el desarrollo de la región. “La dignidad de la gente está en el agua, en la casa, en las oportunidades. Y hoy estamos cumpliendo con esta obra que garantizará agua potable no solo para las veredas, sino también para las instituciones educativas y los centros corregimentales. La zona rural y los barrios de Montería también tienen gobernador, y estamos trabajando de la mano con la alcaldía para mejorar la calidad de vida de todos los monterianos”.