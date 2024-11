“Es una decisión histórica que protegerá la niñez”: Marta Royo sobre eliminación del matrimonio infantil en Colombia

M.R.: Siento que nos da un marco bajo el cual se tienen que desarrollar una cantidad de acciones para que la ley cobre vida. Y en ese sentido, lo que nos permite la ley es proteger a las niñas, sobre todo a las niñas, porque el gran porcentaje de matrimonios y de uniones forzadas tempranas es con niñas. Les da un marco a todos los distintos actores y a los sectores a decir: no, un momento, es una niña y por lo tanto debe vivir y transitar sus niñes y adolescencia y este no es el momento para un matrimonio y asumir todas las responsabilidades que eso implica.

M.R.: Es verdad y es increíble la cantidad de veces que uno tiene que explicar eso porque aunque muchos creyeran que era imposible, pues no, no estaba prohibido en Colombia. Hay gente que habla del amor, pero lo que pasa es que la mayoría de los casos a la niña o al adolescente se le entrega y se le dice te casas o te vas a vivir con este señor. La gran mayoría de estos matrimonios o uniones tempranas, forzadas, son con hombres muchísimo mayores que las niñas. Estoy de acuerdo, causa sorpresa y uno no puede creer que sea verdad que esto estaba permitido en Colombia.