El jueves 20 de febrero, en rueda de prensa, la ministra Constaín desató el huracán al anunciar su medida. Tigo y Telefónica señalaron que demandarán al ministerio por violar las normas establecidas en los pliegos que reglamentaron la subasta. El espectro electromagnético que los operadores necesitan para transmitir se subastó el 20 de diciembre, bajo un procedimiento denominado subasta “secuencial simultánea de reloj ascendente por múltiples rondas” . Por este sistema, los operadores de telecomunicaciones hacían ofertas de dinero y cobertura por el derecho a utilizar cada uno de los bloques de frecuencias que el MinTIC puso en subasta. El problema se originó porque Partners, compañía de Islandia que ingresa por primera vez al mercado de los servicios móviles en el país, ofreció 1,7 billones de pesos por un bloque de diez megahertz en la banda de 2.500 megahertz, una cifra diez veces superior al precio base. Desde luego, ganó ese bloque y dejó por fuera a Telefónica, que al final no logró obtener ningún espectro.

La semana pasada, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, tomó una de las decisiones más difíciles de su gestión. Aceptó que el operador Partners se retracte de comprar una porción de espectro electromagnético que había adquirido en la subasta realizada en diciembre, y con ello desató la furia de poderosas fuerzas: nada menos que Tigo , Telefónica , Claro y la Procuraduría General de la Nación , que le habían pedido no hacerlo. Con la decisión, una de las metas más importantes del Gobierno, la adjudicación de licencias para ampliar la cobertura de la telefonía móvil y conectar a más colombianos a la era digital afrontará serias amenazas jurídicas.

La ministra está segura de haber tomado una decisión con apego a las reglas y confía en que no habrá escenarios catastróficas.

La ministra Constaín lo interpreta de otra manera. Según ella, la subasta se realizó por secuencias, en cada una de las cuales se ofrecían bloques del espectro en las tres bandas (700, 1.200 y 2.500 megahertz) , que comenzaban con un precio base. Tras adjudicar a las mejores propuestas, comenzaba una nueva secuencia, en la que se reiniciaba el precio base. En síntesis, el concepto jurídico del MinTIC considera que cada secuencia de la subasta era independiente. Para el ministerio, el artículo 10 b de la Resolución 3780 que reglamentó este proceso prevé exactamente el caso que sucedió y por eso actuó en conformidad con el reglamento. “Estamos haciendo exactamente lo que dice la resolución”, afirmó la ministra, que resalta la transparencia del proceso. Durante varios meses previos a la subasta, ella recibió 536 observaciones de las empresas interesadas, de las cuales acogió el 74 por ciento, realizó cuatro audiencias de aclaración y atendió 115 comunicaciones. En la Procuraduría, de hecho, no hay objeción alguna sobre el proceso previo ni sobre la subasta del 20 de diciembre, sino sobre los acontecimientos posteriores.

Fabián Hernández, CEO de Telefónica Movistar Colombia, confirmó que la empresa ya inició el proceso de demanda por el cambio de reglas . En su opinión, el MinTIC envía un terrible mensaje al mundo: “Usted mira qué regla le sirve y la cumple como le convenga; ese no es un buen mensaje para la inversión”, afirmó. Por su parte, el presidente de América Móvil Colombia (Claro), Juan Carlos Archila, dijo a SEMANA antes de que salió la decisión que “ solamente existe un posible escenario frente al error de Partners: que cumpla con la oferta en su totalidad o renuncie en la totalidad de la asignación del espectro ”.

Fabián Hernández, presidente de Telefónica Colombia.

La explicación de un “error” de digitación del empleado de Partners también ha producido burlas en el sector. Hubo ensayos previos, capacitaciones a cargo de Certicámara y suficiente ilustración sobre la mecánica de la subasta como para sostener que alguien escribió incorrectamente una cifra.

Pero las demandas ante la justicia no son el único problema que deberá enfrentar el ministerio. La Procuraduría tiene dudas sobre la adjudicación y quiere saber si la empresa Partners resultó favorecida. El organismo de control examina si el ministerio causó un detrimento patrimonial por 1,7 billones de pesos, la suma que el Estado deja de recaudar con este caso. De hecho, está abierta una investigación formal sobre Jorge Guillermo Barrera, director de Industria de Comunicaciones del ministerio, que figura como responsable de la subasta.

Por ahora, Constaín no está vinculada, pero no se descarta que el asunto llegue a ese punto. SEMANA conoció que quienes han examinado el caso en la Procuraduría consideran que en la Resolución 3078 no hay causal alguna para aceptar la renuncia parcial de Partners. Así que la subasta del espectro deberá sortear un difícil camino. Además, la Contraloría General ya tiene la mira puesta sobre este caso y está por hacer su pronunciamiento.