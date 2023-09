Estas son las recomendaciones para ver el eclipse anular de sol ¿Cómo verlo en Colombia?

En Colombia, después de las 11:00 a.m., el próximo 14 de octubre se podrá ver el eclipse solar anular que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra; sin embargo, frente a este fenómeno, expertos hacen ciertas recomendaciones para ver el eclipse, ya que si usted no tiene cuidado podría afectar la vista.

Siga estos consejos para no dañar la vista

Al observar un eclipse solar anular directamente con los ojos, debe mirar a través de gafas solares seguras (“gafas de eclipse”) o un visor solar portátil seguro en todo momento. Las gafas Eclipse no son gafas de sol normales; Las gafas de sol normales, por muy oscuras que sean, no son seguras para ver el sol. Los visores solares seguros según la Nasa son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2 .

Retinopatía solar: un riesgo real

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El eclipse solar híbrido es un tipo único de eclipse solar que experimenta dos fases simultáneamente, a saber, la fase de anillo y la fase total. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

¿Cuándo se podrá ver el eclipse en Colombia?

MOE alerta por no recibir información sobre financiación de campañas electorales: ‘‘Solo 11 candidaturas registraron sus gastos’’

Contexto: MOE alerta por no recibir información sobre financiación de campañas electorales: ‘‘Solo 11 candidaturas registraron sus gastos’’

¿No puede verlo desde su ubicación?

La Nasa, a través de su canal de Youtube, señaló que si no esta en el camino del eclipse usted puede conectarse a la transmisión en vivo que tendrá en todo el mundo, la agencia va a disponer de un horario de 11:30 a.m a 1:15 p.m para brindar total cobertura a todas aquellas personas que por alguna razón no puedan ver el eclipse en vivo y en directo desde donde se encuentre.