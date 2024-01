Esto es lo que encontró el Ministerio de Trabajo en la investigación a la Institución Universitaria de Colombia por presunto acoso laboral

“Duró tres días”, dijo Palma, “porque no solamente fueron los vídeos que se hicieron virales, encontramos allí distintas violaciones a las normas del trabajo y la Seguridad Social por las que hemos iniciado, obviamente, las investigaciones ”, agregó el funcionario.

La denuncia

Esta mujer es María Fernanda Ríos, quien se desempeña como asistente administrativa de la Institución. Según le dijo al medio, ella tuvo un ataque de pánico por una seria de cosas que sucedieron a lo largo de una discusión: “Yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, y me tuvo encerrada”, señaló María Fernanda.