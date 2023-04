María Fernanda Cabal revela que Francia Márquez ha utilizado 130 veces las aeronaves de la Fuerza Pública y ha gastado una millonada. Esto ha gastado

La senadora María Fernanda Cabal publicó el listado de desplazamientos y costos de estos. La cifra es alta, por eso no duda que la vicepresidenta vive sabroso.

Un tema de constante debate e indignación entre algunos colombianos es el hecho de que la vicepresidenta de la República Francia Márquez se transporte en aeronaves militares, aunque ella ha manifestado en repetidas ocasiones que lo hace por motivos de fuerza mayor debido a que su seguridad se ha visto amenazada. Muchos catalogan como prepotente y poco humilde su manera de responder frente al tema.

Cabe recordar que entrevista con revista SEMANA señaló que se desplaza en helicóptero las veces que quiera porque: “Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente… Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas”.

Su respuesta generó tanto revuelo que congresistas de la oposición que realizan control político decidieron pedir información puntual sobre los desplazamientos que ha hecho la funcionaria utilizando aeronaves del estado. Este domingo la senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de Twitter el total de veces que Francia Márquez ha sido transportada vía aérea por el Ejército, La Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

“Desde que Francia Márquez asumió la vicepresidencia, el 7 de agosto de 2022 y hasta el 6 de marzo de 2023, ha usado 130 VECES aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y 4 veces Aviación Ejército”, escribió la congresista del Centro Democrático en su cuenta de Twitter con el numeral #VivirSabroso.

Según la información recopilada de la Fuerza Pública, solo entre el 7 y el 9 de febrero de 2023, Francia Márquez se movió entre Popayán, Guabito - Valle y Cali. Fueron 4 vuelos en UH-60 Black Hawk con un costo de: $43.636.626.

Desde el 23 de septiembre de 2022 al 09 de febrero de 2023, uso 13 veces aeronaves de la Policía Nacional. 9 de esos vuelos fueron en UH-60 Black Hawk con un costo de: $134.142.224 en 5 meses.

La cifra total en gastos desde que asumió su cargo es muy alta, $2.869.972.464 en los 130 vuelos en aeronaves C-295, E-135, F-28, SK350 y UH-60 Black Hawk; 128 horas 33 minutos, dinero que ha sido pagado por los colombianos.

Cabal entregó otras cifras que según ella preocupan con el uso de tales aeronaves, " Las emisiones de dióxido de carbono producidas por los vuelos de Francia Márquez en el periodo comprendido del 7 de agosto de 2022 al 6 de marzo de 2023, fueron aproximadamente 345.600 kilogramos”, recalcó en el hilo que publicó en su red social.

La senadora del Centro Democrático hizo cuentas y asegura que “con los $2.869.972.464 que nos han costado los 130 viajes de Francia Márquez, hubiera alcanzado para entregar 5.600 subsidios de Ingreso Solidario u ochenta y tres subsidios para compra de Vivienda de Interés Social”, puntualizó.

Cabe recordar que el pasado 13 de marzo el representante Hernán Cadavid advirtió que pediría detalladamente los gastos de la vicepresidenta. “Sra. Francia Márquez, todos quienes tenemos funciones públicas estamos en deber da dar cuentas. Así a usted le moleste y su arrogancia la acompañe, la respuesta no es decir ‘de malas’. Voy a requerir cada uno de sus gastos, ‘de malas’ usted que tendrá que darme respuesta”, aseguró, en su momento el congresista uribista.

Es de resaltar que, en la entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, la vicepresidenta dijo que esas reacciones se dan por hechos racistas y discriminatorios: “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que, a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento”, afirmó Márquez.