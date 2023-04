Disfraz del ‘helicóptero de la vicepresidenta Francia Márquez’ ganó festival del burro en Córdoba

Después de las palabras de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, durante una entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, donde confesó que se movilizaba en helicóptero a su residencia; varias han sido las críticas y hasta las burlas, pero esta vez la confesión se convirtió en un disfraz.

Un hacedor cultural del departamento del Atlántico usó el humor con sátira política para recrear las palabras de la vicepresidenta y lograr ser el ganador del primer puesto en el Festival del Burro que se realiza en el municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba.

En el concurso los animales, todos burros, son disfrazados y esta vez en la edición número 33 “Helicóptero”, como fue bautizado el asno, ganó en medio de decenas de disfraces cargados de creatividad.

De acuerdo con el medio La Razón.Co, del departamento de Córdoba, el ganador del premio fue Antonio Riquildo Salcedo, hacedor del municipio de Santo Tomás, Atlántico, quien además incluyó un cartel en el que decía: “¡De malas! Pa’ los que no vinieron al Festival”.

En medio de las presentaciones hubo también burros disfrazados de la reciente canción de la barranquillera Shakira en el que habla del cambio de un Ferrari por un Twingo y fue bautizada “la burra Chía” logrando ocupar el cuarto puesto.

El segundo puesto en el Festival se lo llevó el burro “África” pintado en su pelaje como una cebra y acompañado de humanos vestidos con atuendos de característicos, y el tercer puesto fue puesto, fue para el burro “Manglero”

Canción al “helicóptero”

Manu Victoria, un productor y artista colombiano, compuso una canción dedicada a un fragmento de la entrevista: el helicóptero que moviliza a Márquez en Cali, la ciudad donde reside, por razones de seguridad.

“Dapa es un corregimiento de Yumbo y el helicóptero”, se escucha Vicky Dávila y seguidamente aparece el montaje con la voz de Francia Márquez.

“Ayer fui. El fin de semana fui y subí en helicóptero, el fin de semana fui y subí en el helicóptero y hoy y hoy me vine y salí en helicóptero”, dice ella, mientras de fondo, una voz masculina alterna y expresa: “Sabroso”.

La canción tiene coro: “Viajar en carro blindado, no quiero, en colectivo o en buseta, me mareo, me monto en bicicleta, sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy (…)”.

Las frases se repiten constantemente en el video, mientras la vicepresidenta se observa danzando y en algunas imágenes en la entrevista con Vicky Dávila.

“Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran”, se escucha a Márquez. “Y todas las veces que vaya, voy a ir en helicóptero”, termina Márquez.

La canción es viral en las redes sociales y tiene a más de un colombiano danzando.

En diálogo con SEMANA, Francia Márquez textualmente dijo al referirse a sus desplazamientos en helicóptero:

“Ayer fui… El fin de semana fui y subí en helicóptero, y hoy me vine y salí en helicóptero… Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero, les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente… Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas”.

Estas frases no pasaron desapercibidas y, de inmediato, millones de usuarios, entre personajes políticos de renombre hasta fanáticos del Gobierno mismo y la oposición, empezaron una oleada de críticas y respuestas que generaron un debate magno, que rápidamente iluminó la creatividad de miles de usuarios que sacaron de contexto las palabras de Márquez y las ubicaron en situaciones cotidianas de forma muy cómica.