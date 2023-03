¿Detrás de las críticas a Francia Márquez por el uso del helicóptero hay racismo?

Las declaraciones que dio la vicepresidenta Francia Márquez en entrevista con SEMANA han generado polémica en el país. En la conversación con Vicky Dávila, directora de este medio, Márquez defendió con contundencia el uso de un helicóptero para desplazarse hacia su residencia ubicada en el corregimiento de Dapa, a las afueras de Cali, por motivos de seguridad.

La vicepresidente manifestó que este hecho no generaría tanto “escándalo” si ella fuera “una persona blanca y de élite”. “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la Vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”, dijo.

Y agregó: “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta”.

“Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al Presidente. Me eligieron a mí. Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide para poder asegurar la ejecución de mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”, subrayó.

Tras las declaraciones, que han generado fuertes críticas, el senador Alexander López, del Pacto Histórico, defendió a Márquez y señaló que ella nunca pidió desplazarse en un helicóptero y esto se decidió por motivos de seguridad.

“Francia no pidió un helicóptero. Francia nunca se había montado en un helicóptero. Quieren destruir la imagen de Francia. A ella por su condición de vicepresidenta le impusieron un helicóptero para que no se desplazara vía terrestre por el estudio de seguridad que hace el Ministerio de Defensa y que lo hace la Policía Nacional”, expresó López a Blu Radio.

De igual manera, negó que la vicepresidenta “haya perdido su humildad o que se haya vuelto arrogante” y cuestionó la forma como es criticada.

Desde los sectores de oposición, el representante Miguel Polo Polo, elegido por la circunscripción afro, cuestionó a Márquez por afirmar que este caso no generaría tanto “escándalo” si ella fuera “una persona blanca y de élite”.

La vicepresidenta en entrevista con SEMANA aseguró que ha vivido una dura discriminación. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Le recomiendo que vaya a un psicólogo para que le trate tanto complejo de inferioridad y tanto resentimiento que carga en el alma”, dijo.

El congresista manifestó que a la vicepresidenta no se le critica por su color de piel o por su pasado como empleada doméstica. “Ya estamos mamados de que utilice la carta del racismo para querer tapar o excusar sus despilfarros y su vida de excesos. A usted se le critica su incoherencia, no es cuestión de que si es legal o no que usted vaya en un helicóptero a Dapa, es cuestión de ética”.

Según Polo Polo, Márquez y el presidente Gustavo Petro no están siendo coherentes con la austeridad que prometieron en campaña.

“Yo creo que el día que deje de discriminarse a sí misma, que aprenda a valorarse, se quite tanta victimización, ese día el pueblo la verá como ella es. La gente a la hora de la verdad no le importa si usted es negra, mona o tenga los ojos azules. A la gente le importa es que usted tenga capacidad, tenga conocimientos para sacar el país adelante”, sostuvo.

Otra opinión tiene Alí Bantú Ashanti, director del colectivo de abogados Justicia Racial y secretario del Partido Ecologista, quien aseguró que a los críticos de Márquez les molesta ver a mujer negra “en condiciones de dignidad material”.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“La vicepresidenta Francia Márquez ha ido 5 veces a su hogar en Dapa en helicóptero, y cada trayecto le cuesta 8 millones. Han engañado a la opinión pública. Les molesta ver a una mujer negra en condiciones de dignidad material”, expresó.

En redes sociales han cuestionado a la vicepresidenta por la manera como defendió el uso del helicóptero. “Vicepresidenta Francia Márquez, qué poca humildad denota ese ‘pueden gritar’ o ‘pueden llorar’. Como funcionaria, debe velar por el buen uso de los recursos públicos, una hora de vuelo de un Black Hawk cuesta 60 millones de pesos. Criticaban la élite y hacen lo mismo”, dijo el caricaturista Matador.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, dijo que pedirá detalladamente los gastos de la vicepresidenta. “Sra. Francia Márquez, todos quienes tenemos funciones públicas estamos en deber da dar cuentas. Así a usted le moleste y su arrogancia la acompañe, la respuesta no es decir ‘demalas’. Voy a requerir cada uno de sus gastos, ‘demalas’ usted que tendrá que darme respuesta”, (sic) aseguró el congresista uribista.