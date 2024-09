Exministro Juan Carlos Pinzón arremete contra Petro tras criticar Hidroituango: “Es un ignorante, o no le importa la gente ni el país”

Debido a esta crítica de Petro, que no solo se limita a Hidroituango, sino que se extiende a una visión más amplia sobre el impacto de las represas en el medio ambiente y las comunidades locales, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón arremetió contra el presidente por sus controvertidas declaraciones.

“Un gobernante que incita a no trabajar, que se opone a la infraestructura, que está en negación con el desarrollo y proyectos de verdadera energía limpia; o es un ignorante, o no tiene el nivel intelectual requerido, o no le importa la gente ni el país. ¿Todas las anteriores?”, se cuestionó en su cuenta de X Pinzón.