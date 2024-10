Expresidente Álvaro Uribe lanza fuerte advertencia y asegura que se le están vulnerando sus derechos a la defensa

Expresidente Álvaro Uribe Vélez toma la palabra y pide que se le respeten sus garantías al debido proceso. "¿Por qué no le dan la oportunidad a este humilde procesado de unos días para revisar las pruebas?". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Ql1JZJ4gxt

Recordó que en la diligencia que se adelantó el 6 de septiembre se puso de presente, y de forma muy clara, que a su defensa no se le habían entregado todas las pruebas mencionadas por la Fiscalía General en su escrito de acusación.

En este momento, y por la importancia que tiene dentro del caso, se advirtió la necesidad de obtener la copia original de los dispositivos. “Aquí nadie está presumiendo mala fe. Yo creo que mi defensa ha sido muy respetuosa, y yo sí que lo he sido con usted señora juez. En mi triste y humilde situación de acusado sí que ha sido respetuoso y lo seguiré haciendo”.

Debido a esto el exmandatario manifestó que no entiende que pese a la minuciosa explicación del abogado Jaime Granados se tomó la decisión de seguir con la diligencia judicial este miércoles. Recordó que solamente, el pasado lunes 30 de septiembre obtuvieron todas las copias requeridas por parte de la Corte Suprema de Justicia por lo que estaban sobre el tiempo para realizar el respectivo análisis.

“La evaluación, la investigación pericial de esos dispositivos toma tiempo. No es un invento nuestro, es un tema técnico, de expertos, de la ciencia forense”, manifestó el expresidente al señalar que todo fue debidamente justificado. “¿Para qué se pidió ese aplazamiento? Para que los cuerpos técnicos, los peritos puedan hacer un análisis de lo que hay en esos dispositivos originales”.

“Señora juez, ¿por qué no le dan oportunidad a mi defensa? A este humilde acusado que la respeta tanto de unos días que no extienden la fecha de esta audiencia preparatoria para que se examine el contenido de esos dispositivos adicionales”, manifestó.

Finalmente, aseveró que lo único que han hecho es pedir que se les permita evaluar las pruebas fundamentales. “Nosotros no estamos ni masticando chicle, ni hablando por teléfono. Estamos concentrados con todo respeto en esto señora juez, estamos pidiendo que nuestros peritos puedan analizar si ese teléfono y ese computador coinciden en un todo por todo con la USB”.

Frente a esto, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá aseguró que la defensa del expresidente ha tenido todas las garantías en este proceso. “Yo no puedo suspender una audiencia para rogarle al defensor entonces que cumpla con sus deberes o que haga un descubrimiento probatorio cuando él textualmente lo dijo que no iba a ser descubrimiento probatorio. He sido garantista”.