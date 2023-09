Expresidente Uribe ganó nuevo round en la Corte: el senador Álex Flórez se retractó de haberle dicho corrupto, bandido y narcoparamilitar

Este lunes, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema precluyó un caso de injuria y calumnia en el marco de la denuncia por los delitos de injuria y calumnia que radicó el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez Hernández

La preclusión se presentó porque el expresidente desistió de la querella contra el congresista después que éste se retractara, en una escueta misiva, e las acusaciones que hizo en su cuenta de Twitter en contra de Uribe a quien llamó “corrupto, criminal, bandido y narcoparamilitar”.

Evento conversemos con nuestra comunidad, Liderado por el Expresidente Álvaro Uribe | Foto: Esteban Vega La Rotta

En la misiva, enviada en marzo pasado, el senador del Pacto Histórico aseguró que no le consta que el expresidente de la República esté involucrado en delitos penales o acciones contra la administración pública, como lo señaló en sus redes sociales y eventos públicos.

El senador Álex Flórez se retractó por las declaraciones hechas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Cortesía

El 16 de enero de 2021, Álex Flórez, quien en ese momento era concejal de Medellín, señaló a Uribe de auspiciar los llamados “falsos positivos” cuando fue presidente de la República. “Uribe auspició más de diez mil ejecuciones extrajudiciales en Colombia, entendible que promueva plantones en Colombia el día de mayores contagios en toda la pandemia”.

Con esta publicación, el exmandatario denunció al cabildante al considerar que con estas acusaciones públicas estaba afectando su “integridad moral”, por lo que le pidió a la Fiscalía General que lo investigara por la calumnia. Sin embargo, cuando Flórez fue elegido senador, el proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Senador Álex Flórez reaparece en el congreso de la república. | Foto: Senado

Dos años después, el alto tribunal citó a una audiencia de conciliación en la cual Flórez reconoció que no le constaba nada de lo mencionado ni en esa publicación ni en otros eventos en los que había acusado a Uribe.

“Me permito informar que no me consta, no tengo pruebas de que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez sea cómplice, autor, ni determinador de los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo ni heterogéneo y sucesivo, desaparición forzada, genocidio, instigación a delinquir, así como tampoco de delito alguno contra la administración pública ni de administración de justicia”, precisa la carta enviada al magistrado Francisco Javier Farfán.

El senador Álex Flórez en audiencia. | Foto: Felipe Quintero @felipquintero

Flórez fue sancionado disciplinariamente por ocho meses tras haber llamado “corruptos” y “asesinos” a un grupo de policías cuando intentaba intentaba ingresar en estado de alicoramiento a un hotel ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.

En un extenso discurso, Flórez indicó que reconoce y acepta su plena responsabilidad en los hechos registrados en la madrugada del 2 de septiembre el 2022, cuando fue requerido por un grupo de policías mientras intentaba ingresar, bajo los efectos del alcohol, a un hotel ubicado en el centro histórico de Cartagena, en compañía de una mujer.

“Acepto la responsabilidad de los hechos que se me endilgan, hechos que nunca debieron ocurrir. Pasaron en un estado lamentable al que no me debieron permitir llevar”, aclaró Flórez. “Ese no es el ejemplo que le debe dar al Congreso de la República y a quienes hacemos parte de esta Corporación. Acepto la responsabilidad del hecho y la sanción porque me la merezco, porque creo que da ejemplo para el país que nadie y ninguno debe estar por encima de la ley y eso por supuesto me incluya a mí”.

Álvaro Uribe en homenaje a Botero. | Foto: Suministrada

El senador espera que en la decisión de segunda instancia se revisen los tiempos de la sanción, puesto que quiere volver lo más pronto posible al Congreso y seguir con sus funciones. “Haremos uso del recurso de apelación, no para pedir que se me quite o retire la sanción, sino para pedirle a la señora procuradora revisar el tiempo de la sanción, quisiera volver lo antes posible al ejercicio de mis funciones. Quiero reiterar que como parte de mi compromiso, no solamente con lo legislativo sino con lo personal, ajusto nueve meses en una transformación personal muy importante. Llevo nueve meses sin consumir alcohol y me siento muy orgulloso de eso”.

Igualmente, le presentó excusas públicas a los tres agentes de la Policía que insultó y amedrantó. “Quiero reiterar el pedido de disculpas y de perdón la Policía Nacional de los colombianos y en especial a los tres policías que se vieron afectados por estos hechos. Pedirle perdón a mis colegas y compañeros, a mis compañeras del Congreso, a los colombianos, por haber defraudado las expectativas que depositan en nosotros”.

Flórez, quien en repetidas oportunidades ha señalado que tuvo problemas con el alcohol, insistió en que después de ese bochornoso suceso se ha mantenido limpio: “Este tiempo de trabajo y de esfuerzo personal también ha sido, no solamente por mí y demostrarles a ellos que las bendiciones se disfrazan de tragedias, y que esas tragedias tienen el objetivo de mostrarnos cosas que podemos avanzar sobre estos sucesos que la vida nos traiga, que uno quisiera que no ocurrieran, pero que, por supuesto, hay que aprovecharlos para seguir creciendo”.

Visita Expresidente Álvaro Uribe a Santiago de Cali para la presentación de los candidatos por el Centro Democrático a las Elecciones Regionales. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Finalmente, le ofreció excusas a sus familiares: “Quisiera pedirle perdón a mi hijo, que seguramente cuando esté más grande va a tener la oportunidad de ver esto, y que sepa que yo también estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos”. Por esto, le pidió a la procuradora General, Margarita Cabello Blanco que revise la situación: “Anunciándole al país que en el tiempo en que se disponga establecer la sanción que considere me voy a prestar como voluntario de la Policía como una manera de resarcir una situación que espero sirva de ejemplo para el país, para mí y toda la sociedad”.