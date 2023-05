El polémico senador Álex Flórez se retracta de haber llamado “narcoparamilitar, bandido y corrupto” al expresidente Álvaro Uribe

El senador Álex Flórez envió una escueta misiva a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la que se retracta por haber llamado “corrupto, criminal, bandido y narcoparamiltiar” al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión se ejecutó tras la conciliación que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia tras la denuncia que instauró el exmandatario contra el congresista del Pacto Histórico por los señalamientos públicos que habían hecho en su contra.

Senador Álex Flórez reaparece en el congreso de la república. - Foto: Senado

Flórez, quien fue denunciado por el abogado Abelardo de la Espriella, en representación de Uribe, aseguró que no le consta que el expresidente de la República esté involucrado en delitos penales o acciones contra la administración pública como lo señaló en sus redes sociales y eventos públicos.

El 16 de enero de 2021, en su cuenta de Twitter, el entonces concejal Álex Flórez señaló a Uribe de auspiciar los llamados “falsos positivos” cuando fue Presidente de la República. “Uribe auspició más de 10 mil ejecuciones extrajudiciales en Colombia, entendible que promueva plantones en Colombia el día de mayor contagios en toda la pandemia”.

Con esta publicación, el exmandatario denunció al cabildante al considerar que con estas acusaciones públicas estaba afectando su “integridad moral”, por lo que le pidió a la Fiscalía General que lo investigara por la calumnia. Sin embargo, cuando Flórez fue elegido senador el proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Álvaro Uribe en un evento realizado por el Centro Democrático. - Foto: SEMANA

Dos años después, el alto tribunal citó a una audiencia de conciliación en la cual Flórez reconoció que no le constaba nada de lo mencionado ni en esa publicación ni en otros eventos en los que había acusado a Uribe.

“Me permito informar que no me consta no tengo pruebas de que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez sea cómplice, autor, ni determinador de los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo ni heterogéneo y sucesivo, desaparición forazada, genocidio, instigación a delinquir, así como tampoco de delito alguno contra la administración pública ni de administración de justicia”, precisa la carta enviada al magistrado Francisco Javier Farfán.

El expresidente Álvaro Uribe denunció a Álex Flórez. - Foto: Cortesía

Flórez tiene pendiente un proceso disciplinario por haber llamado “corruptos” y “asesinos” a los policías que lo retuvieron cuando intentaba ingresar en estado de alicoramiento a un hotel ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.

Noticia en desarrollo...