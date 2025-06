Fabio Arias, presidente de la CUT, destapa razones del nuevo paro nacional convocado para el 11 de junio: “Es el esclavismo”

“Estas dos medidas más el no reconocimiento de la laboralización del contrato de aprendizaje, la eliminación de las horas extras, recorta los tipos de estabilidad reforzada, promueve la tercerización, reduce la formalización a los trabajadores de la salud y del transporte, no elimina el plazo presuntivo de los trabajadores oficiales como figura de inestabilidad laboral, no elimina los antisindicales pactos colectivos, se amplían los contratos a término fijo a 5 años y se debilita la defensa en procesos disciplinarios y está en riesgo recuperar el recargo nocturno y los dominicales y festivos, son medidas regresivas absolutamente inaceptables”, afirmó Arias.