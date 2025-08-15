Suscribirse

Nación

Fiscalía pide una condena de siete años de prisión contra el abogado Diego Cadena

Este viernes, el jurista fue hallado culpable por ofrecer sobornos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 8:18 p. m.
Diego Cadena
Diego Cadena, abogado. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Fiscalía General le pidió al juez tercero de conocimiento de Bogotá que emita una condena de 84 meses de prisión, cerca de siete años, en contra del abogado Diego Cadena Ramírez.

Para el delegado del ente investigador, para fijar el monto de la condena se debe tener en cuenta la posición del abogado en su sociedad, sus estudios académicos y la afectación a la administración de justicia.

Esto después que fuera hallado culpable de haber ejercido presiones para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda se retractara de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El juez calificó como “extraño” el comportamiento del abogado Cadena quien, en febrero de 2018, visitó en tres oportunidades al exparamilitar para que firmara un documento que tenía que ser enviado de manera urgente a la Corte Suprema de Justicia.

Tras un extenso análisis probatorio, el juez advirtió que pese a que en los encuentros que sostuvo Cadena con Monsalve en la cárcel La Picota jamás se mencionó la palabra “soborno” el abogado si le puso de presente el hecho que lo podía asesorar para que su caso pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ahí podría tener varios beneficios judiciales, entre estos una rebaja en su condena y una libertad condicional. Sin embargo, esta asesoría estaba relacionada directamente con el compromiso de Monsalve de firmar el documento.

En desarrollo...

Alvaro UribeDiego CadenaFiscalía

