Fuerzas Militares no tienen información sobre posible atentado contra el presidente Gustavo Petro

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, aseguró que las agencias de inteligencia militares no cuentan con información en el sentido de que se pretenda cometer un atentado contra la vida del presidente Gustavo Petro.

“En este momento no tenemos conocimiento, o sea, por inteligencia militar no conozco. Habrá que preguntarles pronto a otras agencias como la Fiscalía de la Nación o la Policía, pero desde nuestro lado de las Fuerzas Militares no tenemos información al respecto de algún atentado contra al señor presidente”, manifestó el comandante de las Fuerzas Militares.