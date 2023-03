Guillermo Reyes dio a conocer detalles sobre la integración de Viva Air con Avianca, ¿qué pasará con los usuarios? Esto respondió

El reciente anuncio de la aprobación por parte de la Aerocivil para la integración de las aerolíneas Avianca y Viva Air bajo ciertas condiciones mantiene en velo a los pasajeros que han sido y temen quedar afectados por el cese de operaciones de la empresa low cost. Es por eso que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio a conocer información que le interesará a los usuarios.

La suspensión de actividades de Viva Air dejó a muchos pasajeros a la deriva. Marzo 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Por medio de un comunicado de prensa, el 22 de marzo la Aeronáutica civil dio, luego de varios meses, el aval para que Viva Air se integrara a Avianca y así solucionar la situación financiera que ha acarreado tiempo atrás.

La integración se dará, siempre y cuando se tomen en cuenta las siguientes condiciones:

Que se respeten los derechos de los usuarios de Viva, se les reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar. En todo caso, deberán responder a los pasajeros de VIVA afectados por las decisiones unilaterales de la empresa de cesar sus operaciones. En todo caso, deberán responder a los pasajeros de VIVA afectados por las decisiones unilaterales de la empresa de cesar sus operaciones.

La devolución de los slots que impliquen agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas (prime) tanto para la temporada Summer como para Winter, tanto en salidas como en llegadas, con el propósito de no incrementar las barreras de entrada que a este mercado genera el acceso a la infraestructura del Aeropuerto El Dorado.

Mantener el esquema low cost de VIVA como opción en materia de transporte aéreo, que materialice opciones a los usuarios del servicio aéreo.

La devolución de frecuencias en la ruta Bogotá - Buenos Aires, que resulta particularmente impactada.

Mantener un límite de tarifas efectivo en las rutas donde el ente integrado queda con el 100%.

Garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración.

Contra la referida decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

En diálogos con Noticias Caracol, Reyes afirmó que, tras el visto bueno de la integración, activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto con la Aerocivil, Supertransporte, Supercomercio y las aerolíneas. Este plan consta en la identificación de los pasajeros afectados de Viva, sumando a los de Ultra Air, para que puedan asegurarse una reserva en otros vuelos, permitiendo que no pierdan su dinero, tanto en el viaje como en hospedaje y alimentación.

Sede de la Aeronáutica Civil. - Foto: león darío peláez-semana

Otro aspecto mencionado por el jefe de cartera fue la integración entre las aerolíneas. Con base en las reuniones que ha tenido con el presidente de Avianca, afirmó que “la integración qué permite, como lo ordenó la Aeronáutica, lo que no le gustó mucho a Avianca, es que le ordena primero, para poder aceptar la integración, que tiene que asegurarle a todos los usuarios que tienen pasajes, a las agencias de viajes que tienen tiqueteras, o que les reembolsan o indemnizan, o que les van a dar una garantía de su reserva. Ese es el punto más importante de la decisión porque finalmente Avianca podría decir: ‘pues yo no me integro y pido los slots’ (turnos de salida y aterrizaje en los aeropuertos). Aquí la pelea de las otras aerolíneas contra la integración era que se quedara Avianca con el monopolio”.

Con respecto a la situación de Ultra Air, una empresa que se suma a la crisis económica de aerolíneas, Reyes sostuvo que es una empresa que parte de accionistas antioqueños, por lo que no es grande ni cuenta con una flota amplia. Además, señaló que le generó preocupación la alerta que la compañía dio a conocer, la cual partía de una situación complicada de sus pasivos frente a los activos.

Ultra Air, otra aerolínea que se ha visto afectada económicamente. Foto: Cortesía - Foto: Semana

“En ese proceso, JetSmart le había hecho una oferta de compra, nos la hizo saber y se la comunicamos al país, lo que era una salida, un salvavidas importante para la empresa. Sin embargo, ayer (22 de marzo de 2023) el presidente de JetSmart indicó que no seguirían adelante con la propuesta, que desistían por dos razones: por la situación económica y, la segunda, por la situación de los aviones, porque los mismos estaban en proceso de ser requeridos por los dueños”, manifestó el jefe de cartera.

Frente a las soluciones, Reyes señaló que los tiquetes incrementaron por el aumento de la gasolina, impuestos y otros factores externos, por lo cual le solicitaron al Ministerio de Hacienda que flexibilizara su posición y permitiera la reducción del 5% en los tiquetes, para que el mercado volviera a crecer.

No obstante, la respuesta fue que sería una acción difícil, debido a que implicaría perder 1.2 billones de pesos. “Y si eso no se puede, por ahora vamos a buscar qué otra fórmula hacemos para generar crecimiento de pasajeros”, anotó el ministro de Transporte.