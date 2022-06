Gustavo Petro ignoró a Egan Bernal y le respondió a su “administrador” por duro trino

Egan Bernal, que sigue adelantando su proceso de recuperación en Europa, volvió a convertirse en tendencia este jueves debido a que criticó nuevamente a Gustavo Petro, quien se comparó con Gabriel García Márquez.

Igualmente, el pedalista se refirió a las grabaciones que reveló SEMANA sobre las estrategias que implementó el Pacto Histórico para desprestigiar a los demás candidatos. Asimismo, le recordó al cordobés su pasado en el M-19.

“Le hacen falta unos 100 años de soledad para compararse con Gabriel García Márquez. Mientras él empezaba a escribir sus primeros cuentos, usted hacía parte de un grupo terrorista. Ahora quiere ser presidente desprestigiando hasta a sus propios aliados. No hay comparación”, enfatizó.

Frente a estas declaraciones, el líder de la Colombia Humana no se quedó callado y le respondió rápidamente en Twitter. Sin embargo, no se dirigió en ningún momento al zipaquireño.

El candidato presidencial del Pacto Histórico también aprovechó el momento para reiterar que cada vez está más seguro de que alguien está detrás de la cuenta del campeón del Tour de Francia.

“A tu administrador le digo que precisamente se trata de que las generaciones que hemos vivido 100, 200, 500 años de soledad sí tengamos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra”, indicó Petro.

Cabe recordar que el cordobés habló esta semana en Marca por primera vez sobre sus diferencias con el pedalista. Asimismo, afirmó por qué nunca le había respondido públicamente.

“No estoy seguro de que sea Egan el que escriba. Hay un personaje que conozco muy bien, digamos un ‘community manager’ de mucha gente famosa. Usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él”, precisó.

Pese a que aclaró una vez más que no nació en ese municipio, el líder de Colombia Humana indicó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo unen a Egan y recordó que él fue uno de los fundadores del barrio en el que vivió el ciclista, sobre todo en su infancia.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Era un estudiante flacucho, pero cargaba bultos”, manifestó inicialmente.

El exalcalde de Bogotá aseguró finalmente que no le guarda ningún tipo de rencor al campeón del Tour de Francia. Incluso, puntualizó que lo admira por todos los logros deportivos que ha conseguido para el país.

“No le tengo rencor, para nada. Si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos. Hay que ser equipo y dejar el individualismo de lado”, concluyó.

Con respecto a la polémica que han generado últimamente sus afirmaciones, el pedalista les respondió recientemente a todas las personas que lo critican. Además, dejó ver que nadie le maneja la cuenta y que él mismo escribe las publicaciones.

“¡Uy sí, qué pereza ese Egan Bernal! Deberíamos todos dar ‘unfollow’ Egan. Atentamente: el que le redacta los ‘tweets’, que no soy yo. Posdata: los quiero mucho a todos”, señaló el pedalista de manera irónica.