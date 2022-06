Egan Bernal no le rebaja media a Petro; ahora le ‘tiró’ por su lugar de nacimiento

Egan Bernal ha sido uno de los protagonistas de la contienda electoral de este 2022. Antes de la primera vuelta, el corredor del Ineos Grenadiers reveló que su candidato era Federico Gutiérrez, recibiendo cientos de críticas de los usuarios de Twitter.

A pesar de la gran polémica que generó al publicar abiertamente para quién iba a estar dirigido su voto, Egan continuó varios días explicando las razones de dicha decisión e incluso confrontando con las opiniones de los seguidores del candidato Gustavo Petro, que finalmente sería el ganador de las elecciones con un amplio margen sobre Fico, aunque no le alcanzó para evitar la segunda vuelta en la que enfrentará a Rodolfo Hernández.

Los resultados del escrutinio el pasado 29 de mayo dieron pie para que cientos de usuarios le ‘cobraran’ a Egan la derrota de su candidato, a lo que respondió con un ‘picante’ primer trino mencionando al candidato del Pacto Histórico. “Lo peor de todo es que Petro está a punto de perder la presidencia, entre otras cosas, gracias a sus barras bravas y llamados activistas que intentan tiranizar con un aire superioridad moral a todo aquel que no vote por él”, escribió el ‘joven maravilla’ en su cuenta oficial.

Bernal tuvo un par de días tranquilos en el ámbito político, pero a finales de la semana pasada reapareció compartiendo un video en el que Petro invita a los uribistas a unirse a su campaña. “¿Entonces Gustavo Petro vendría siendo Uribista?”, se preguntó Egan de manera irónica.

De momento, el pedalista del Ineos no ha mencionado por quién votará en segunda vuelta, pero se puede intuir que prefiere a Rodolfo Hernández como el nuevo presidente de los colombianos.

Este miércoles Egan atacó nuevamente a Petro con un trino en el que no lo menciona, pero hace alusión a las dudas que ha planteado el senador Jorge Robledo sobre el lugar de nacimiento del líder de izquierda. “Entonces yo también soy costeño y me crié en Zipaquirá”, escribió el deportista, desatando nuevos ataques en su contra.

Entonces yo también soy Costeño y me crié en Zipaquirá 😌🙄 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 8, 2022

Petro también habló

Horas antes de este tweet ya se habían conocido las primeras declaraciones de Petro al respecto de su relación con Egan Bernal y las razones por las que ha decidido no responder a las críticas del campeón del Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021.

“No estoy seguro de que sea Egan el que escriba. Hay un personaje que conozco muy bien, digamos un community manager de mucha gente famosa. Usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él”, precisó el candidato en entrevista con Marca.

Pese a que aclaró una vez más que no nació en ese municipio, el líder de la Colombia Humana indicó que el amor por Zipaquirá es una de las cosas que más lo unen a Egan. Además, recordó que él fue uno de los fundadores del barrio en el que vivió el ciclista cuando era pequeño.

“Egan es de Zipaquirá. Yo me crié en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crié. Nosotros hicimos un barrio para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Era un estudiante flacucho, pero cargaba bultos”, manifestó.

Gustavo Petro se enfrentará a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Petro asegura que “la gente me quiere después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Una de las familias que llegó ahí era la de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crió ahí, en ese barrio popular”.

El exalcalde de Bogotá aseguró finalmente que no le guarda ningún tipo de rencor al pedalista zipaquireño. Incluso, puntualizó que lo admira por todos los logros deportivos que ha conseguido para el país. “No le tengo rencor, para nada. Si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos. Hay que ser equipo y dejar el individualismo de lado”, concluyó Petro.