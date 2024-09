Henry Cárdenas sale de la presidencia de Fedetranscarga y Petro aprovecha: “Quiso desestabilizar el país y terminó él desestabilizado”

El primer mandatario y el líder gremial se habían cruzado duros comentarios. De hecho, el presidente aseguró que no creía en las motivaciones de los camioneros para paralizar al país. “Aunque se presumiera, por obvias razones, que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de eso, sino de algo que me parece más preocupante. Aunque sobre este primer punto solo mencionaré que sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial, en inglés se llama lock out, siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos, de un movimiento social como ocurrió con el estallido social en el gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene reivindicaciones justas. Ya hablaremos mañana o pasado de esa diferenciación”, había dicho en la sorpresiva alocución en la que, en vez de hablar de la crisis que vivía el país, hizo declaraciones sobre Pegasus, un software espía que supuestamente habría comprado el gobierno anterior.