Colombia tiene un vacío legal sobre el alquiler de vientre, conocido también como gestación subrogada, que el Congreso no ha llenado y que la justicia comienza a delimitar.

Ese es justamente uno de los casos que analizó el Tribunal Superior de Bogotá después de estudiar una tutela presentada por un ciudadano francés que alquiló un vientre en Colombia y que no pudo registrar a su hijo en Francia.

“El notario, en el momento del registro, no puede desconocer la maternidad porque todo ser humano necesariamente tiene una madre que concibió, gestó y parió. Por eso mismo, el legislador presume la maternidad por el hecho del parto (C. C., art., 335), mientras que la paternidad, por cuenta de relaciones permanentes como las que generan el matrimonio y la unión marital de hecho“, se lee en la sentencia.