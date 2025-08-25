Ideam advierte lluvias con tormentas en varias regiones de Colombia durante esta última semana de agosto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su más reciente informe sobre el pronóstico del clima durante la última semana de agosto.

De acuerdo con la entidad, habrá alta probabilidad de lluvias en diferentes regiones del territorio colombiano, específicamente entre el lunes y miércoles.

Mientras tanto, el jueves y viernes se espera una disminución de precipitaciones, sobre todo en el centro del país, así como en las regiones Andina, Orinoquia y Amazonia.

Así las cosas, el Ideam mencionó que Bogotá tendría condiciones mayormente secas, donde se espera que el día más lluvioso sea el martes, 26 de agosto, entre precipitaciones ligeras y moderadas, principalmente en el oriente y sur de la capital. Además, se prevén temperaturas entre 8 °C y 21 °C.

Lunes 25 de agosto

Durante este lunes se tiene prevista una variada intensidad de lluvias en Córdoba, Bolívar, Magdalena, Santander, Cesar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Mientras que también se prevén precipitaciones ocasionales en sectores de Sucre, Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Casanare.

Por otro lado, en el Archipiélago de Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan chubascos a diferentes horas, con alguna probabilidad de actividad eléctrica.

Martes 26 de agosto

Conforme con el clima, la probabilidad de lluvias en Colombia continúan siendo alta en gran parte del país, menos en la parte alta y media de las cuencas del río Magdalena, el norte de La Guajira y el trapecio amazónico.

Para este día podrían presentarse lluvias de variada intensidad que estarían acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales en regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y norte de Amazonas.

Además, habría una probabilidad de precipitaciones en departamentos de Atlántico, Norte de Santander, occidente de Caldas, Risaralda, Quindío, oriente de Cundinamarca, sur de Boyacá y centro de Nariño.

Mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén lluvias a lo largo del día, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa.

Miércoles 27 de agosto

Pese a la alta probabilidad de lluvias, durante este miércoles podría haber una disminución en la intensidad, especialmente en las regiones de la Orinoquia y la Amazonia.

Mientras tanto, se pronostica lluvias con tormentas eléctricas ocasionales en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, occidente de Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y norte de Amazonas.

Así como también se prevén lluvias y tormentas eléctricas a diferentes horas del día en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Jueves 28 de agosto

La probabilidad de lluvias podría disminuir así como su intensidad mientras que las precipitaciones continuarían en regiones como Chocó, occidente de Valle del Cauca, occidente de Antioquia, sur de Córdoba, Bolívar y Cesar; zonas puntuales del sur de La Guajira y alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta; además de Norte de Santander, centro de Boyacá, oriente de Cundinamarca, sur de Vichada, amplios sectores de Guainía, occidente de Meta, Caquetá, Putumayo, y áreas dispersas de Guaviare y Vaupés, así como en el norte de Amazonas.

Así mismo, las condiciones meteorológicas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará siendo lluviosas, con presencia de actividad eléctrica esporádica y con cielo nublado.

Viernes 29 de agosto

Para finalizar la semana, se espera que este día sea el menos lluvioso, por lo que se pronostican precipitaciones moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, norte de Cesar, así como en el occidente, norte y oriente de Antioquia.

Pese a que habrá condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional, se podrían presentar lluvias en sectores dispersos de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, y zonas puntuales del oriente de Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas.