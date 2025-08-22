Suscribirse

Ideam advierte “volúmenes importantes de lluvia” en Colombia este viernes, 22 de agosto: estas serán las zonas afectadas

La institución reveló cómo estará el clima a lo largo de este día.

Redacción Nación
22 de agosto de 2025, 11:45 a. m.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico acerca de lo que será el clima en el país durante este viernes, 22 de agosto.

A lo largo de esta jornada, se espera que se registren volúmenes importantes de lluvia en diferentes sectores de las regiones Pacífico, Andina (norte y oriente), Caribe (sur y centro) y el noroccidente de Orinoquía.

La institución indicó que los mayores acumulados de precipitación son pronosticados en los departamentos del Casanare, Arauca, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Asimismo, se esperan lluvias de menor intensidad en áreas de Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima, Vichada, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés, Putumayo, Caquetá y sur de La Guajira.

Contexto: Los pueblos de Norte de Santander con el mejor clima, según el Ideam

En el caso de las islas del Caribe, el Ideam prevé que haya un día con nubosidad dispersa en el que predomine el tiempo seco.

Para Bogotá, de acuerdo con el pronóstico, se espera que en la mañana sigan las condiciones secas de forma generalizada, tal y como ocurrió durante la madrugada.

Ya en horas de la tarde, se estima un incremento de la nubosidad, que estará acompañado de precipitaciones de ligeras a moderadas en gran parte de la capital, pero especialmente en las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Teusaquillo.

Finalmente, para la noche el Ideam pronosticó una aparición de humedad desde el oriente, lo que favorecerá el tiempo lluvioso y la alta nubosidad sobre las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Chapinero y Usaquén.

Contexto: La función del celular que debe activar para recibir alertas del clima y anticiparse a las lluvias intensas

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Después de una mañana con predominio de tiempo seco, se esperan precipitaciones en las jornadas de la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: Se prevé un día con nubosidad variada y probabilidad de lloviznas intermitentes en la jornada (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: Se pronostica que predomine el tiempo seco con nubosidad variada durante la mañana y tarde. En horas de la noche crece la probabilidad de precipitaciones sobre la ciudad (T. máx.: 29 °C).
  • Tunja: Se espera una mañana y tarde con predominio de tiempo seco. No obstante, en horas de la noche se prevé que incremente la nubosidad y se registren precipitaciones (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Se esperan precipitaciones a inicio de la mañana, con probabilidad de tiempo seco durante la tarde y posibilidad de lloviznas ligeras en horas de la noche (T. máx.: 29 °C).
  • Cali: Son probables precipitaciones en horas de la mañana y la noche, con probable tiempo seco con nubosidad variada en la tarde (T. máx.: 32 °C).

