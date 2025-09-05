Investigan a oficial de Policía Fiscal y Aduanera por incremento de patrimonio injustificado: estaría vinculado a Papá Pitufo

El mayor (r) Royce Javier Díaz Munive enfrenta graves líos judiciales por presuntamente estar relacionado con Diego Marín, conocido como Papá Pitufo y señalado de ser el mayor contrabandista en Colombia.

Al parecer, Díaz Munive hacía parte de esta red criminal y habría aumentado su patrimonio de manera injustificada en las vigencias 2022 y 2023, época en la que se desempeñaba como jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Barranquilla.

Diego Marín, alias Papá Pitufo. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Por ello, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en su contra, al considerar que estaría implicado en acciones irregulares.

De acuerdo con la decisión, el oficial no habría podido justificar recursos adicionales por más de 230 millones durante la vigencia de 2022 y superiores a 40 millones en 2023. Esto se evidenció gracias a un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

Otro punto importante es que, al parecer, este sujeto se reunió en agosto de 2023 con Papá Pitufo. El encuentro supuestamente se llevó a cabo en un restaurante de un hotel en Cartagena.

Las investigaciones apuntan a que el mayor (r) recibía instrucciones de Marín para solicitar dinero a los comerciantes de la ciudad durante el tiempo que ejerció como Jefe de la División.

”Para el Ministerio Público, al incrementar su patrimonio en beneficio propio, Díaz Munive pudo quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó su posible comportamiento como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo”, indicó el ente de control.