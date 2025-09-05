Suscribirse

Nación

Investigan a oficial de Policía Fiscal y Aduanera por incremento de patrimonio injustificado: estaría vinculado a Papá Pitufo

Al parecer, este hombre haría parte de la red de contrabando que era liderada por Papá Pitufo.

Redacción Nación
5 de septiembre de 2025, 2:20 p. m.
Diego Marín, alias Papá Pitufo, y Procuraduría General de la Nación.
Diego Marín, alias Papá Pitufo, y Procuraduría General de la Nación. | Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Semana

El mayor (r) Royce Javier Díaz Munive enfrenta graves líos judiciales por presuntamente estar relacionado con Diego Marín, conocido como Papá Pitufo y señalado de ser el mayor contrabandista en Colombia.

Al parecer, Díaz Munive hacía parte de esta red criminal y habría aumentado su patrimonio de manera injustificada en las vigencias 2022 y 2023, época en la que se desempeñaba como jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Barranquilla.

Diego Marín, alias Papá Pitufo, tiene pendiente una acusación de la Fiscalía. Su caso también se incluyó en la reorganización del ente acusador.
Diego Marín, alias Papá Pitufo. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Por ello, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en su contra, al considerar que estaría implicado en acciones irregulares.

Contexto: La Procuraduría le pidió al MinSalud cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional: “No hay controversia”

De acuerdo con la decisión, el oficial no habría podido justificar recursos adicionales por más de 230 millones durante la vigencia de 2022 y superiores a 40 millones en 2023. Esto se evidenció gracias a un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

Otro punto importante es que, al parecer, este sujeto se reunió en agosto de 2023 con Papá Pitufo. El encuentro supuestamente se llevó a cabo en un restaurante de un hotel en Cartagena.

Las investigaciones apuntan a que el mayor (r) recibía instrucciones de Marín para solicitar dinero a los comerciantes de la ciudad durante el tiempo que ejerció como Jefe de la División.

Contexto: Procuraduría envía carta “urgente” ante nuevo escándalo; Petro se quiso anticipar con publicación en X

”Para el Ministerio Público, al incrementar su patrimonio en beneficio propio, Díaz Munive pudo quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó su posible comportamiento como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo”, indicó el ente de control.

Por ello, el oficial deberá enfrentar a la justicia y dar las respectivas respuestas sobre la forma en la que logró aumentar su patrimonio, pues para las autoridades está claro que habría cometido delitos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a presunto coordinador del atentado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio

2. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

3. Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

4. Shein usó imagen con IA de Luigi Mangione, acusado de asesinato, para vender una camiseta y es obligado a retirarla

5. Montaña puso a sufrir a los colombianos en la Vuelta a España 2025: etapa 13 acabó la ilusión del país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Papá PitufoPolicía Fiscal y AduaneraProcuraduría General de la Nación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.