Suscribirse

Nación

Investigan “cumbre mafiosa” en la cárcel de Itagüí para concretar planes asesinos en contra líderes políticos

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que la información es materia de análisis y será sumada a otras investigaciones.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 11:32 p. m.
x
Fuentes de la Fiscalía advirtieron que la información es materia de análisis y será sumada a otras investigaciones. | Foto: Getty Images

Los delincuentes que están en la cárcel de Itagüí gozan de un trato preferencial o por lo menos diferente al resto de privados de la libertad con prontuarios criminales complejos, todo por cuenta de su participación en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Es allí donde se habría celebrado una “cumbre mafiosa” para concretar lo que sería un plan asesino contra varios líderes políticos de Antioquia.

La información que llegó a las víctimas de ese plan, incluye entre otras personalidades al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, incluye también a la concejala Claudia Carrasquilla. Los datos advierten que algunos delincuentes ordenaron pisar el acelerador para asesinar a los políticos por atravesarse en sus planes.

Los detalles señalan que los delincuentes ordenaron concretar el plan asesino contra los dirigentes políticos y que esa estrategia criminal incluyó atentados como respuesta a las manifestaciones contrarias a los intereses de los narcos que se encuentran en esa cárcel y que manifestaron una supuesta voluntad de participar en un proceso de diálogo con el Gobierno.

La reunión criminal, en la que se dispuso de todo lo necesario para atacar los líderes políticos, fue informada a la Fiscalía y la Policía, además de quienes estarían en la lista que redactaron los delincuentes con la sentencia de muerte. El objetivo es que se tomen las medidas correspondientes para establecer la veracidad y asumir responsabilidades.

Justamente, en los últimos días se conocieron algunos comunicados que redactaron algunos privados de la libertad que se sintieron aludidos con las denuncias sobre planes asesinos desde el sitio de reclusión donde se encuentran. Advierten que se trata de oportunismo político para dejarlos a ellos como presuntos responsables de las amenazas en contra de los dirigentes políticos.

Contexto: Fico Gutiérrez arremete en vivo contra Petro por sacar a delincuentes de la cárcel y llevarlos a tarima: “Está validando asesinos”

“Como voceros de las Estructuras Armadas en el Espacio de Conversación Socio jurídico de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, nos vemos en la necesidad de responder frente a los señalamientos de las autoridades Distritales quienes han manifestado recientemente la existencia de un presunto plan que tiene como fin atentar contra personalidades políticas de la región”, señala el comunicado de los privados de la libertad.

La información con la llamada “cumbre mafiosa” para los privados de la libertad en Itagüí, no es más que un “comodín político”, de cara a unas elecciones regionales, y que incluyen a los grupos armados que ahora le apuestan a un proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Advierten que los están utilizando para provocar un escenario de violencia en el que no están incluidos.

Federico Gutiérrez confirmó que la pequeña Amaia, de 2 años, fue víctima de homicidio.
Fuentes de la Fiscalía advirtieron que la información es materia de análisis y será sumada a otras investigaciones. | Foto: Tomado de video.

“Esto ha funcionado como un comodín político que incluso fue utilizado en las últimas elecciones territoriales cuando las ahora autoridades del Distrito manifestaban estar bajo amenazas de las Estructuras Armadas de Medellín y el Valle de Aburrá”, señalaron los voceros de las Estructuras Armadas de Medellín y el Valle de Aburrá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente de la Corte Constitucional advierte que se están tomando decisiones “de manera valiente” frente “a los autoritarismos”

2. Ella es la bellísima hermana de Paola Jara y a esto se dedica

3. Alarma en EE. UU. por agua contaminada: riesgos ocultos que afectan a millones de mascotas

4. Jugador de Selección Colombia se va a Rusia: solo faltan “firmas y exámenes médicos”

5. Yina Calderón reaccionó al traslado de Epa Colombia a Carabineros; hizo urgente petición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

amenazaMedellínMafia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.