Iván Mordisco habría ordenado crimen de Darwin Falla, docente y líder ambiental en Caquetá

Se conoció que el docente trabajaba en la Institución Educativa Fortunato Really del Resguardo Puerto Sábalo Los Monos, sede Los Estrechos, del pueblo Murui Muina de Solano, en donde promovía la protección de las costumbres indígenas y el cuidado del medio ambiente.

Cesar Garay, un defensor de los derechos humanos de la zona, en diálogo con Caracol Radio, dijo que no hay garantías ni para la educación en estas zonas del territorio nacional.

“Hoy, tristemente, nosotros podemos decir que la educación no tiene garantías; los docentes no tienen garantías para su ejercicio. Nos preocupa también saber que la deserción escolar es elevada y que los niños no quieren volver a clases”, precisó.