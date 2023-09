John Poulos, procesado por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios, recibió otro portazo de la justicia colombiana. No sirvieron las quejas contra la traductora

El procesado aseguraba que durante las audiencias de imputación de cargos no contó con información clara y precisa, debido a las fallas en la traductora designada. “El abogado señaló que, en el acto de imputación, se transgredieron los derechos de defensa y al debido proceso de su prohijado, pues el contenido del acto de comunicación no fue claro, en la medida en que el implicado no comprende el idioma castellano y la traducción que se efectuó durante la audiencia aludida no fue adecuada”.