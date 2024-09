Jhonier Leal revela que ha sido víctima de “torturas” y hace llamado urgente: “Me denigran más”

“Con orden de cateo enviada por la Fiscalía me requisaron de manera indebida la celda en la cual estoy recluido. Manifestaron que era una orden de la Fiscalía y debían cumplirla”, escribió.

Leal sostuvo que esta acción se llevó a cabo sin que él pudiera observar qué estaban haciendo los funcionarios al interior del lugar. “Esto viola mi derecho a no ser perturbado después de las 8:00 p. m. y yo debía observar la requisa”, mencionó. Calificó lo sucedido como una especie de tortura en su contra.

“El estar detenido y preso no es motivo para que se usen métodos de tortura sicológica, persecución y constreñimiento contra mí, ya que estas acciones me degradan más, afectan mi tranquilidad, paz y me afecta de manera psíquica y sicológica”, afirmó.