Juez advierte a la defensa de Nicolas Petro que los investigará si siguen aplazando audiencias

El juez aseguró que no entendía por qué la actitud de la defensa de Nicolás Petro de suspender las diligencias que son programadas por ellos mismos, en las fechas que acuerdan y no se imponen. Para el juez es un problema que no volverá a permitir y, de repetirse, ordenará las investigaciones correspondientes.

“Al juicio no se va de pescar, es decir, al juicio las partes no llegan a ver cuál fue el resultado de las pruebas que practican. Las partes tienen ya estructurada una teoría del caso, sabe cuál es el resultado de cada prueba y vienen a mostrar, a practicarlas ante el juez, para que la valore y para llevar a su conocimiento la hipótesis, pero aquí no se viene a solicitarle al juez que ordene la práctica de una prueba o una actividad investigativa porque esa no es la etapa del juicio”, señaló el procurador.